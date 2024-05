Concessões de praia, o italiano dono de um histórico chiringetto em Formentera fala: “Eles nos varreram, será a minha luta jurídica”.

A introdução de novas regras sobre concessões de praia em Espanha, solicitadas por Bruxelas, criou o caos entre os proprietários do histórico chiringuito de Formentera. A maior parte dos edifícios terá de mudar de gestão porque quase nenhum dos proprietários ganhou o concurso, o que impõe normas mais rigorosas do que no passado em termos de respeito pelo ambiente, dimensões e normas de construção. David Bossi tem 55 anos e é dono e fundador de uma empresa muito famosa sortudo, um dos oito locais históricos de Chiringuito ao longo da praia de Migjorn (Formentera), que agora foi forçado a fechar. Mas David não tem intenção de desistir, pelo contrário. “Já coloquei tudo na mão do advogado porque tem muita coisa que não bate. Entretanto, já apresentamos queixa à Guarda Civil. Quem ganhou a licitação é gente importante, tem outros privilégios aqui em Formentera, inclusive o porto. Quando anunciaram as ofertas, estávamos acima de 0,80 centavos por ponto.” Risoto del carlino.

“Vou abrir outro lugar em outro lugar.”

“Praticamente devem ser apresentados três envelopes para a licitação: o primeiro com o credenciamento, o segundo contendo o projeto técnico e o terceiro com a proposta econômica. Em vez de abri-los na ordem, o envelope contendo a proposta econômica foi aberto antes do envelope contendo o projeto técnico. Ele acrescentou: “Não é fácil. O que estamos sofrendo é perigoso”. Poussey declara que defenderei essa luta até que ele consiga justiça. “Mas – diz ele com um gosto amargo na boca – não importa como vão as coisas, decidi que Lucky é o primeiro e o último chiringuito. Encontrei um lugar em Sant Francesc Xavier, no centro de Formentera, gosto da localização mesmo que não seja na praia. “Com certeza será estranho, depois de 30 anos no Lucky, não é fácil mudar em alguns meses, mas veremos como vai ser.”

