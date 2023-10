O que são as “Fazendas Shebaa” nas quais o Hezbollah abriu fogo contra Israel?

O movimento pró-iraniano Hezbollah abriu fogo contra uma posição israelita na área conhecida como “Fazendas Shebaa”, e Jerusalém respondeu com fogo, de acordo com regras de combate não escritas de longa data.

A área tem uma história especial. Os territórios na fronteira com o Líbano, que foram foco de disputas sobre a demarcação de fronteiras, ficaram sob controle sírio e depois ocupados por Israel.. Outra erupção, um estopim para distrações leves, com o corolário de declarações conflitantes, disputas de soberania e mediações da ONU. Mas a essência é “mais simples”: o Hezbollah considera-o o Líbano e sente que tem o direito de atacar o inimigo aqui. Fizeram-no com frequência nos últimos anos, levando a represálias por parte do Estado judeu.

A opção de atacar as “Fazendas Shebaa” pode ser interpretada como uma forma de mostrar solidariedade com o Hamas à luz da contínua “inundação de Al-Aqsa” sem abrir uma verdadeira frente de guerra. Em outras palavras, poderia ser uma tentativa de reduzir a arena do desafio. O desenvolvimento também pode correr bem em Jerusalém, que está preocupada com outras prioridades. Mas a história ensina-nos que no Médio Oriente as fronteiras podem ser invertidas e as crises podem explodir e espalhar-se de formas inesperadas.