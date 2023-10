Israel está em guerra, bombas em Gaza. “Americanos e alemães entre os sequestrados” – Notícias

Israel declara estado de guerra e prepara-se para um conflito prolongado, incluindo uma possível operação terrestre em Gaza, em cujas fronteiras são cada vez mais estacionados tanques. Estas são as “ações militares significativas” votadas pelo Conselho de Segurança do governo de Netanyahu e anunciadas pelo primeiro-ministro poucas horas após o ataque inimigo, desencadeando “uma campanha de impulso e amplitude sem precedentes”. Sem esquecer a crescente tensão no norte com o Hezbollah – aliados como o movimento iraniano Hamas – onde ocorreu hoje uma troca de tiros entre os dois lados. Os números indicam a força do conflito em curso: em Israel, o número de vítimas dos ataques do Hamas, incluindo as vítimas do terrível massacre cometido durante uma rave israelita na fronteira, atingiu mais de 700 pessoas. Dos quase 2.500 feridos, muitos estão em estado grave. Centenas ainda estão desaparecidos. Parece que Tel Aviv e Jerusalém se tornaram cidades fantasmas, já que os moradores se barricaram em suas casas depois que os foguetes caíram no sábado. O país está fechado: as companhias aéreas cancelam os seus voos de e para o Aeroporto Ben Gurion, uma empresa após a outra. Muitos turistas ficaram presos, não apenas italianos. Por outro lado, em Gaza, o número de mortes resultantes de ataques violentos lançados pela Força Aérea Israelense atingiu mais de 400 civis e milicianos, além de 2.300 feridos. Antes de qualquer acção terrestre, o exército israelita deve eliminar bolsas de resistência na fronteira com a Faixa de Gaza, onde continuam os confrontos entre membros da milícia do Hamas e soldados. Como admitiu o porta-voz militar Daniel Hagari, 48 horas após o ataque, “as forças do Hamas permanecem em território israelita”.

Entre os locais onde ainda ocorrem combates, por exemplo, está a cidade de Sderot, onde os confrontos voltaram a eclodir perto da esquadra da polícia que foi tomada por terroristas e depois libertada por soldados. Outro hotspot é o Kibutz Melvasim. Israel afirmou ter recuperado o controle de 22 comunidades residenciais atacadas pelo Hamas, pela Jihad Islâmica e pelas Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa. Milicianos das três organizações – aos quais se juntaram desertores de Gaza depois de romperem a barreira protetora que separa a Faixa de Israel – romperam 29 pontos através de uma das fronteiras mais monitoradas do mundo. Este é o maior constrangimento em Israel para os responsáveis ​​pela inteligência, as forças armadas e o próprio governo. Outro aspecto que poderá atrasar a possível entrada de tropas e tanques em Gaza é a presença de mais de 100 reféns israelitas (incluindo civis e soldados, vivos e mortos, homens, mulheres e crianças, mesmo com dupla cidadania) nos túneis e casas de a faixa. As três facções armadas palestinianas. O seu destino representa um ponto de interrogação para Israel, especialmente face aos duros protestos dos familiares dos reféns que condenam o “abandono” deles pelas autoridades. As redes sociais estão repletas de pedidos de informação e assistência.

Hoje, Netanyahu nomeou o general reformado Gal Hirsch como “coordenador para assuntos de prisioneiros e pessoas desaparecidas” com a tarefa de lidar com o assunto com autoridade total, enquanto o exército estabeleceu o que se assemelha a uma unidade de crise para tentar determinar o seu paradeiro. Nenhum governo democrático no mundo pode circular livremente com mais de 100 reféns nas mãos do inimigo. O Estado judeu negou oficialmente qualquer negociação com o Hamas, seja em relação ao conflito ou aos reféns. Fontes oficiais disseram: “Israel não está conduzindo nenhuma negociação com o Hamas através do Egito”, acrescentando que “no momento” eles estão lutando contra “terroristas presentes em território israelense. Ainda não estamos participando de nenhuma negociação sobre reféns”.

No terreno, a Força Aérea continua a bombardear a Faixa com ataques especiais na parte norte da Faixa. Desde sábado – segundo fontes do sector palestiniano – o exército destruiu 13 edifícios e forçou cerca de 20 mil pessoas a abandonarem as suas casas e a refugiarem-se nas escolas da UNRWA. Entre as incursões, as mesmas fontes falaram sobre a incursão que ocorreu no sul, que resultou na morte de 9 pessoas, incluindo mulheres e crianças. A mesma coisa aconteceu em Beit Hanoun, no norte, onde outros nove palestinos foram martirizados. Entre os mortos estava o líder do movimento Hamas na Faixa de Gaza, Ayman Younis.

O exército israelita informou que bombardeou um túnel pertencente ao movimento Hamas que foi construído sob um arranha-céus no norte da Faixa de Gaza, e ao lado dele havia uma mesquita. O porta-voz salientou: “Isto prova mais uma vez que o Hamas coloca deliberadamente as suas instalações militares em áreas civis”. Entretanto, os habitantes de Gaza começaram a abandonar a parte norte da Faixa, que é a parte mais próxima da fronteira com Israel. Esta é a mesma área que o exército judeu declarou “zona de guerra”. Mais evidências de que isso serviria como abertura para uma ofensiva terrestre.

