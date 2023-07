Ucrânia e Rússia, notícias de hoje | Xi encontra Kissinger em Pequim. EUA: Rússia pode atacar navios civis no Mar Negro, culpa Kiev

• Kiev: «Os russos destruíram 60 mil toneladas de cereais em Odessa». A resposta de Moscou: “Atacamos alvos militares.”

• O ataque à Crimeia e a interrupção do negócio do trigo: o que poderia acontecer?

• Todas as dificuldades do contra-ataque, desde a defesa russa até as minas.

• Prigozhin reaparece em vídeo: “Vergonha na Ucrânia”.

10:10 – Bombardeio russo de Mykolaiv: um civil foi morto

Um civil foi morto após o ataque russo na noite passada em Mykolaiv, no sul da Ucrânia: o corpo de um homem foi recuperado dos escombros de um prédio que atingiu o centro da cidade. Esta é a primeira vítima dos ataques noturnos russos em Odessa e Mykolaiv, que também feriram pelo menos 20 pessoas. A mídia local anunciou, conforme relatado Rbc-Ucrânia.



– Prédio atingido por bombas russas em Mykolaiv (polícia ucraniana via AP)

09h42 – Mídia, Kissinger-Xi fala ‘de coração aberto’, planejado por meses

O ex-secretário de Estado dos EUA Henry Kissinger está visitando Pequim em uma “viagem especial” para entender melhor o pensamento da liderança chinesa e compartilhará suas impressões com o governo dos EUA quando voltar para casa. Isso veio de acordo com uma fonte informada Correio da Manhã do Sul da ChinaA visita foi planejada por pelo menos dois meses. Segundo o jornal, “viajando como cidadão comum – e como alguém respeitado pelas elites políticas de ambas as capitais – Muammar espera manter conversas mais abertas com líderes chineses, muitas vezes difíceis em visitas oficiais”. Kissinger está na China há alguns dias: na terça-feira ele se encontrou com o ministro da Defesa chinês, Li Changfu, que foi impedido de visitar os Estados Unidos por causa da compra de armas que supervisiona com a Rússia; Na quarta-feira, o ex-secretário de Estado dos EUA se reuniu com o coordenador de política externa do Partido Comunista Chinês, Wang Yi, enquanto hoje se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping.



– Kissinger e coordenador de política externa do Partido Comunista Chinês, Wang Yi (AFP). READ Ele estava dirigindo normalmente, quando o cortou: inacreditável, mas é verdade

09h04 – Kiev: terror russo em Odessa e Mykolaiv, sanções devastadoras contra Moscou

“Devemos nos unir contra o mal russo.” Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente da Ucrânia, escreveu no Twitter pedindo sanções mais duras contra a Rússia e mais apoio a Kiev, denunciando o “terror russo” em Mykolaiv e Odessa “contra pessoas pacíficas, infraestrutura e armazéns com o objetivo de destruir a cadeia de abastecimento alimentar dos países do Sul Global”. Yermak pede “contramedidas”. “A economia russa deve sofrer um golpe devastador com as sanções – ele escreve novamente – o complexo militar-industrial deve ser limitado em sua capacidade de produzir armas e a Ucrânia deve receber mais armas para defender seu espaço aéreo e ações ofensivas.”

08h51 – Borrell: ‘A Rússia está queimando grãos, um ato bárbaro’

Pela terceira noite consecutiva, a Rússia bombardeou o porto de Odessa e atingiu depósitos de grãos, destruindo 60.000 toneladas. A Rússia não só se retirou do acordo do trigo, como o está queimando. A afirmação foi feita pelo Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, à chegada ao Conselho dos Negócios Estrangeiros, em Bruxelas. “É um ato bárbaro que não apenas causará baixas civis, mas também levará a uma enorme crise alimentar no mundo”, afirmou. “O que está acontecendo agora é algo novo e doloroso, porque a Rússia ainda não permitiu as exportações e agora está destruindo. Designar cada navio como uma ameaça militar vai um passo além para impedir a Ucrânia de exportar seus grãos. Isso tem duas consequências: privar a Ucrânia da receita das vendas e privar o mundo de uma importante matéria-prima, o trigo.

08:02 – Xi conheceu Kissinger em Pequim

O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se hoje com o ex-secretário de Estado dos EUA em Pequim Henry Kissinger. Kissinger, de 100 anos, foi o arquiteto da histórica reaproximação entre a China e os Estados Unidos na década de 1970. READ COVID-19, aumento de infecções em Mykonos: o toque de recolher retorna na ilha grega até 26 de julho. Não há música em bares, restaurantes e discotecas

07h41 – “18 mísseis e drones russos foram destruídos de 38 lançados durante a noite.”

As forças russas dispararam um total de 38 mísseis de cruzeiro e drones kamikaze em território ucraniano na noite passada, dos quais 18 foram abatidos pelas Forças de Defesa de Kiev, informou a Força Aérea Ucraniana no Telegram, relatórios RBC-Ucrânia.

07h36 – Putin abraça seus ‘seguidores’: ações russas para gigantes europeus em Kadyrov e legalistas

(por Marco Emaresio) Obrigado, mas já vimos revoluções suficientes no século passado. Presidente russo Vladimir Putin Assim, ele responde ao chamado para Participação em Mayovka Foi feito por um de seus apoiadores durante uma reunião no Kremlin com membros da organização não-governamental “A Rússia é um País de Oportunidades”, que ele mesmo fundou há cinco anos. Nos últimos anos do Império Russo, esse termo inofensivo para um lanche no país tornou-se sinônimo da celebração ilegal do primeiro de maio por dissidentes revolucionários, e então sabemos como terminou para o czar e sua família. Sem comparação entre o fim de uma era e o momento presente, por favor. Mas, apesar do senso de humor do presidente, esses dias estão cheios de sinais sombrios, talvez um resultado direto da incerteza que se seguiu ao meio-golpe de Evgenyj Prigozhin.

06:30 – Kiev, 20 feridos em ataque russo em Odessa e Mykolaiv

A Rússia lançou ataques contra as cidades ucranianas de Odessa e Mykolaiv, resultando em vinte pessoas feridas. Isso foi declarado pelos governantes locais. “Os russos atacaram o centro da cidade. “Uma garagem e um prédio de apartamentos de três andares pegaram fogo”, escreveu o governador de Mykolaiv, Vitaly Kem, em um telegrama, acrescentando que dezoito pessoas ficaram feridas e nove foram hospitalizadas, incluindo cinco crianças, sem especificar suas condições ou se estavam no prédio.

Fotos postadas no Telegram pelo prefeito de Mykolaiv, Oleksandr Senkevich, mostraram um carro de bombeiros trabalhando para a cidade Apague as chamas Em um prédio de vários andares com uma fachada parcialmente destruída. Senkiewicz disse que “pelo menos cinco prédios de apartamentos altos” e cerca de 15 garagens foram danificados. Anteriormente, a Força Aérea Ucraniana A alarme de ar Para Mykolaiv e Odessa, a cerca de cem quilômetros de distância, e para vários outros. READ A direita sobe, Macron leva embora - Corriere.it

A cidade de Odessa foi atacada, escreveu o governador regional Oleg Kipper no Telegram, sem especificar a natureza do ataque. As autoridades têm informações sobreDuas vítimas Ele acrescentou, sem dar detalhes. Uma foto postada por Sergey Brachuk no Telegram mostra um prédio de vários andares com muitas janelas danificadas.



– Bombeiros trabalham em um prédio destruído por bombas russas em Mykolaiv, foto tirada em 20 de julho (Polícia Nacional da Ucrânia via AP)

06:14 – Governador: Uma jovem foi morta em um ataque de drone na Crimeia

Um ataque de drone ucraniano no noroeste da Crimeia destruiu edifícios administrativos e matou um adolescente. Isso foi afirmado pelo governador do distrito instalado de Moscou. “Após um ataque de um drone inimigo, quatro prédios administrativos foram danificados em um dos assentamentos no noroeste da Crimeia”, disse Sergey Aksionov em seu Telegram. “Infelizmente, não foi sem vítimas: uma adolescente morreu”, acrescentou.

01h14 – EUA, Moscovo quer culpar Kiev por ataques a navios no Mar Negro