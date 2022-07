Moscou, 40 mortos em bombardeio ucraniano em Donetsk, mas Kyiv nega – o mundo

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está visitando um porto ucraniano no Mar Negro para assistir ao carregamento do primeiro navio de exportação de grãos ucraniano. “Estamos prontos para exportar trigo ucraniano e estamos aguardando sinais de nossos parceiros para iniciar o transporte”, escreveu o presidente em um post no Facebook. Zelensky anunciou em nota da presidência ucraniana a publicação de um videoclipe do presidente no porto de Chornomorsk em frente ao navio “O primeiro navio, o primeiro embarque desde o início da guerra está em andamento. É um navio turco .” Polarnet’, lembrando que o presidente vai fiscalizar a retomada das exportações de grãos de acordo com os acordos assinados em 22 de julho na Turquia. Enquanto isso, os ataques entre as frentes ucraniana e russa continuam inabaláveis. O Ministério da Defesa russo, citando a agência Interfax, falou sobre o bombardeio de tropas ucranianas em uma colônia penal em Donetsk em que estarão. 40 prisioneiros ucranianos morreram Eles foram detidos por pró-russos e outros 75 ficariam feridos. Os ucranianos, no entanto, negaram as circunstâncias e falaram de uma medida da Rússia “para colocar a culpa na Ucrânia”. Segundo o assessor do presidente ucraniano, Mikhailo Podolak, trata-se de uma “operação clássica, cínica e elaborada conduzida sob falsa bandeira”. “O bombardeio foi – como Podolyak diz em um tweet – um esquema para culpar a Ucrânia por isso. Sabemos que os russos transferiram parte dos defensores ucranianos para este quartel há alguns dias, antes do bombardeio.” O objetivo – continua Podolak – é desacreditar a Ucrânia aos olhos de seus parceiros e interromper o fornecimento de armas. Mas este é um massacre premeditado, cínico e calculado de prisioneiros ucranianos, e requer uma investigação cuidadosa. Exigimos uma resposta das Nações Unidas e de organizações internacionais.”

Então o governador da região de Kyiv acusou as forças russas de possuí-la 4 pessoas morreram em uma rodoviária e 7 ficaram feridas Em um ataque a uma cidade no sul da Ucrânia. E eles estão subindo 8 civis mortos E 19 feridos no bombardeio russo ontem à noite em Bakhmut, região de Donetsk de Donbass. Para anunciar isso no Telegram, citando Pavlo Kirilenko, chefe da administração militar da região de Donetsk, citando a agência de notícias Ukrinform.

Agência ANSA Para compensar as perdas da infantaria russa, um relatório da inteligência britânica (ANSA) diz

Forças russas bombardearam o centro de Kharkiv na noite de ontem, atingindo um prédio de dois andares e uma escola, denunciaram as autoridades locais, citando a agência “Ukrinform”.

“O serviço de emergência do estado está trabalhando para limpar os escombros e procurar qualquer pessoa presa. Atualmente não há relatos de mortos, feridos ou mortos”, disse o prefeito Ihor Terikov.

Por outro lado, o número de mortos pelos bombardeios realizados pelas forças russas nas últimas horas na região de Kherson, no sul da Ucrânia, chegou a sete mortos e seis feridos, segundo a polícia local, citando o jornal Kyiv Independent. Várias casas em quatro assentamentos foram destruídas ou danificadas nos ataques. As forças russas supostamente roubaram carros civis e um navio de passageiros que supostamente usaram para atravessar o rio Dnipro na área danificada da Ponte Antonevsky.

Agência ANSA A Rússia foi acusada de abandonar os corpos de seus soldados para evitar o pagamento de indenizações às suas famílias. Turquia, ‘primeiro navio carregado com grãos ucranianos para partir em breve’ (ANSA)

O Senado dos EUA aprovou por unanimidade uma resolução não vinculativa pedindo ao secretário de Estado Anthony Blinken que nomeasse A Rússia é um patrocinador do terrorismo Para seus negócios na Chechênia, Geórgia, Síria e Ucrânia. Ações que mataram milhares de “homens, mulheres e crianças inocentes”. Uma medida semelhante foi introduzida na Câmara dos Deputados, onde a presidente Nancy Pelosi a endossou. Embora a resolução não seja vinculativa, aumenta a pressão sobre o governo Biden para incluir a Rússia em sua lista de países patrocinadores do terrorismo, que inclui Cuba, Coreia do Norte, Irã e Síria. Enquanto isso, as forças armadas ucranianas disseram ter atingido depósitos de munição russos nas regiões de Donetsk e Kherson. Isso foi relatado pela Diretoria de Comunicações Estratégicas do Exército no Telegram, conforme relatado pelo Ukrainska Pravda, afirmando que “a maioria” dos militares russos no depósito de Ilovaisk (em Donetsk Oblast) foram mortos e o depósito de munição foi achatado no chão. Antes do depósito de Ilovaisk, as Forças Armadas ucranianas atacaram outro em Brylivka (na região de Kherson).