A missão de Blinken ao Egito e Israel. O Hamas encobre os crimes de Israel – Asharq Al-Awsat

Secretário de Estado dos EUA, Anthony PiscarEle chegou hoje ao Cairo, a primeira parada de uma nova viagem ao Oriente Médio para fortalecer o cessar-fogo na Faixa de Gaza. A oitava visita do chefe da diplomacia norte-americana à região visa avançar com a proposta de trégua anunciada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, em 31 de maio.

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, deixou o Cairo após uma longa conversa com o presidente egípcio Abdel Fattah El-Sisi, rumo a Israel. Durante a reunião, Sisi sublinhou a necessidade de acabar com a guerra em Gaza, evitar a expansão do conflito e avançar para uma solução de dois Estados.

ANSA ANSA “O pai do refém morreu antes de saber que seu filho havia sido libertado.” – Al-Sharq Al-Awsat – Ansa.it Mídia: “Yossi Meir, pai de Almog, foi encontrado em casa pelo exército que o informou da notícia” (ANSA)

Sami Abu Zuhri, um alto funcionário do Hamas, disse à Reuters As declarações do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, sobre o cessar-fogo são “tendenciosas contra Israel” A sua posição constitui um obstáculo à obtenção de um acordo. A mídia israelense relatou isso. Ele disse: “O discurso de Blinken durante a sua visita ao Egipto é um exemplo de preconceito em relação a Israel e dá cobertura americana ao Holocausto liderado pela ocupação em Gaza”. Blinken reiterou no Cairo que cabia ao Hamas aceitar os termos do acordo. ANSA A viúva de Al-Baghdadi revela detalhes íntimos de sua vida – Notícias – Ansa.it Abu Bakr al-Baghdadi “era religioso, mas não extremista… conservador, mas aberto”. (lidar)

Erdogan: Israel ameaça a segurança global



O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que “Israel ameaça a segurança não só a nível regional, mas também a nível global” com os seus “crimes” e “práticas genocidas nos territórios palestinianos, especialmente em Gaza”, durante uma reunião em Ancara com o seu homólogo do Azerbaijão, Ilham Aliyev. O Presidente turco disse, de acordo com o que foi relatado pela Presidência da República de Ancara, “A solução permanente é estabelecer um Estado palestino com Jerusalém Oriental como sua capital”, esperando que a comunidade internacional apoie esta solução e pressione o lado judeu. estado para alcançar esses resultados.

Uma chuva de mísseis do Líbano em direção a Israel



Nas últimas horas, vários mísseis antitanque foram lançados do Líbano em direção às áreas de Manara, Yiron, Avivim, Margaliot e Yiftah, no norte de Israel: isto foi anunciado pelo exército israelense, enfatizando isso. Várias vítimas atingiram edifícios nas áreas de Manara e Yiron, e incêndios eclodiram nas áreas de Yiron, Yiftah e Manara. Também foi afirmado num comunicado que as defesas aéreas “conseguiram interceptar dois alvos aéreos suspeitos na costa de Nahariya”, enquanto “dois outros alvos vindos do Líbano caíram na área de Al-Kubri, provocando um incêndio ali. ” Danos na área.

ANSA ANSA O Conselho de Segurança da ONU vota hoje o plano dos EUA para Gaza – Notícias – Ansa.it O Conselho de Segurança da ONU votará hoje o projeto de resolução proposto pelos Estados Unidos para um cessar-fogo em Gaza (ANSA)

O Hamas ordenou que os reféns fossem mortos caso as forças israelenses chegassem



Líderes do Hamas deram ordens a militantes para fazerem reféns em Gaza Atirar em prisioneiros se eles acharem que as forças israelenses estão chegando. Autoridades israelenses disseram ao New York Times. O jornal americano, que também fala sobre as operações americanas para ajudar a localizar reféns com drones, acrescenta que se acredita que um “pequeno grupo de reféns” esteja detido perto de Yahya Sinwar, líder do Hamas em Gaza, para serem usados ​​como escudos humanos. Al-Sinwar, segundo os americanos, “pode ter voltado a esconder-se sob o comando de Khan Yunis”.

Gantz deixa o governo israelense. Netanyahu: Não desista da luta



Ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz Ele renunciou ao poder executivo. O próprio Gantz anunciou isso em comunicado à mídia, escreveu o Jerusalem Post. “Saio com o coração pesado – não venceremos esta guerra como planejamos”, disse ele.

Num discurso transmitido em directo pela televisão israelita, atacou que “Netanyahu está a impedir-nos de progredir em direcção à verdadeira vitória”, acrescentando que “as decisões estratégicas enfrentam procrastinação e hesitação devido a considerações políticas”. Ele continuou: “Depois de 7 de outubro, assim como centenas de milhares de israelenses patriotas, nos colocamos à disposição. Fizemos isso mesmo sabendo que era um mau governo. Fizemos isso precisamente porque sabíamos que era um mau governo.”

Benjamin Netanyahu apelou a Benny Gantz para não abandonar o governo e não desistir da luta. “Israel está travando uma guerra existencial em múltiplas frentes”, escreveu Netanyahu no X. “Penny, não é hora de desistir, é hora de unir forças.” O primeiro-ministro prometeu continuar até a vitória e alcançar todos os objetivos, “principalmente a libertação dos reféns e a eliminação do Hamas”. Ele acrescentou: “Minha porta permanecerá aberta para qualquer partido sionista disposto a suportar o fardo e ajudar a alcançar a vitória sobre os inimigos e garantir a segurança dos cidadãos”.

