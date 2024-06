Coreia do Norte inicia novas provocações: lançamento de balões de lixo

Ontem à noite, a Coreia do Norte retomou o envio de balões de ar quente para o território sul-coreano, em resposta à decisão de Seul de activar altifalantes para transmitir propaganda anti-Pyongyang ao longo da fronteira entre os dois países. O anúncio foi feito pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas da Coreia do Sul, segundo o qual os balões transportam papel e lixo, como os já enviados pela Coreia do Norte nas últimas duas semanas. O governo da cidade de Seul emitiu um novo alerta de segurança pública na noite passada, em antecipação à chegada de alguns balões à capital sul-coreana. Desde 28 de maio, a Coreia do Norte enviou pelo menos quatro ondas diferentes de balões carregados com resíduos de papel e lixo de vários tipos para a Coreia do Sul, como um sinal de retaliação às atividades de propaganda transfronteiriças levadas a cabo por ativistas sul-coreanos pró-democracia usando os mesmos meios. .

Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un e diretora do Departamento de Agitação e Propaganda do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, alertou que a Coreia do Sul enfrentará “novas contramedidas” em resposta às medidas de propaganda transfronteiriças tomadas. entre os dois países, culminando no fim de semana com a decisão de Seul de ativar alto-falantes ao longo da fronteira entre os dois países, transmitindo música pop e mensagens de voz em voz alta para o território norte-coreano. “Se a Coreia do Sul realizar simultaneamente atividades provocativas de distribuição de folhetos e de transmissão através de altifalantes, sem dúvida verá novas contramedidas por parte da República Popular Democrática da Coreia”, disse Kim, referindo-se à Coreia do Norte pelo seu nome oficial.

A irmã do líder norte-coreano indicou ainda que, nas últimas duas semanas, Pyongyang enviou cerca de 7,5 toneladas de resíduos para o território sul-coreano, utilizando 1.400 balões de ar quente. “Isto é apenas um disparate que não contém qualquer propaganda política, ao contrário dos panfletos anti-Pyongyang enviados pelos desertores norte-coreanos no Sul”, explicou Kim. Por fim, disse que Pyongyang decidiu parar de enviar balões cheios de lixo, mas “a situação mudou” agora que Seul retomou o envio de materiais e mensagens de propaganda.