Votação europeia, resultados | Em França, na Alemanha e na Áustria, a direita cresce e Macron, expresso por Le Pen, anuncia novas eleições. Orbán cai 8%, “maioria de Ursula” ainda no controle

Quem é Jordan Bardella, o líder de 28 anos do partido de Le Pen que derrotou Macron?

O partido Rally Nacional, liderado por Marine Le Pen, venceu as eleições europeias em França, e o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a dissolução do Parlamento e a realização de novas eleições. Republicamos a foto do presidente do partido, Jordan Bardella, nascido em 1995, publicada pelo jornal Corriere della Sera na época de sua nomeação, em novembro de 2022..

“Substituiremos Emmanuel Macron”, diz Jordan Bardella com confiança Do palco da conferência do Comício Nacional, que acaba de elegê-lo como novo chefe do partido. Obrigado suporte Marine Le Pen, No sábado, 5 de novembro, Bardella obteve 84% dos votos, uma grande maioria, contra o outro candidato, Louis Alliot, prefeito de Perpignan (sul da França) e ex-parceiro da própria Marine Le Pen.

​Bardella é o primeiro líder do partido que nasceu há cinco décadas e não leva o nome do seu fundador, Le PenCom apenas 27 anos, demonstrou a sua determinação em alcançar o objectivo de chegar ao poder, tornando o Partido do Rally Nacional “um partido governamental que transcende a divisão esquerda-direita”.

Ele nasceu nos subúrbios de Paris, em DrancyNo seu discurso, Bardella agradeceu à França por ter acolhido a sua família de origem italiana, e a sua mãe, Luisa, “que lutava para sobreviver até ao final do mês”. Seus pais se divorciaram quando ele era jovem. Seu pai, Olivier Bardella, nascido na França, filho de pais italianos, dirige uma pequena empresa de máquinas de venda automática na cidade de Montmorency, no Val d’Oise. A mãe, Luisa Bertelli, que chegou à França vinda de Turim em 1963, é funcionária pública especializada em creches. O presidente do Rally Nacional cresceu com ela, morando com o pai às quartas-feiras (muitas vezes um dia sem escola na França) e nos finais de semana. Bardella mantém as suas origens italianas e o patriotismo francês, e posiciona-se como um exemplo de integração bem sucedida. Depois de se formar no liceu económico e social de Jean-Baptiste de La Salle, um liceu privado em Saint-Denis, Bardella estudou geografia na Universidade de Paris-Sorbonne, depois interrompeu os estudos para se dedicar à política. Ele mora em casal com Nolwen Olivier, sobrinha de Marine Le Pen, pois ela é filha de Marie-Caroline Le Pen (irmã mais velha de Marine). Isto levantou algumas críticas e suspeitas de favoritismo devido à ligação da sua família com o líder do movimento.

Uma vez eleito presidente do Rally Nacional, Jordan Bardella teve que enfrentar o protesto de Steve Brewa, o prefeito de Heenan-Beaumont que apoiou o outro candidato, Louis Alliot. Briwa, que foi excluído do gabinete executivo do partido, apelou à “purificação” dos seus adversários. Briwa via-se como expressão de um dos dois espíritos do partido, o espírito “social” que priorizava o poder de compra e a defesa das condições económicas das classes populares; Segundo ele, Bardella representa antes o espírito “identitário”, mais voltado para a defesa dos valores tradicionais franceses ameaçados pelos estrangeiros. Bardella tem o tempo a seu lado e desfruta de um consenso esmagador nos órgãos partidários. Caberá a ele, nos próximos meses e anos, conciliar os dois espíritos e não frustrar anos de esforços, como teme Brewa, para normalizar um partido que tentou passar da extrema direita para “nem direita nem nem” posições. Deixar”.

A distribuição de funções com Marine Le Pen, que o escolheu, promoveu e auxiliou, é clara: Bardella tem a liderança do partido e controla 89 deputados na Assembleia Nacional – uma grande novidade na história da Frente. A Assembleia – e o seu papel como potencial futura candidata à presidência do Eliseu. Em entrevista com correioMarine Le Pen levantou publicamente a possibilidade de concorrer novamente: “Tendo já feito três campanhas presidenciais, já disse que não farei uma quarta campanha, a menos que ocorram acontecimentos excepcionais. “Se estiver em posição de vencer, lutarei para cumprir o meu dever.” Ela deve tentar novamente suceder Emmanuel Macron como presidente em 2027, a menos que Jordan Bardella dê um passo à frente. Isso não pode ser completamente descartado quatro anos depois. votar.