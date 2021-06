Mouloud: Não queremos uma nova guerra fria com a China

“Não estamos entrando em uma nova guerra fria, e a China não é nossa adversária e não é nossa inimiga”, acrescentou. Isto foi explicado pelo Secretário-Geral da OTAN, Jens Stoltenberg, durante a porta de entrada organizada antes da cimeira da OTAN, que terá início às 13h00, acrescentando que devemos, no entanto, “enfrentar juntos, como uma aliança, os desafios que a ascensão da China coloca à nossa segurança . ” Ele acrescentou que, com a China, estamos comprometidos com a mudança climática e o controle de armas, mas sua estrutura militar e comportamento “visando aumentar sua influência representam desafios para a OTAN”.

O Secretário-Geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirma que a China “não compartilha dos mesmos valores” de democracia e lei. Sobre a mesa também estará o arquivo de Pequim, explica Stoltenberg.

“Hoje abrimos um novo capítulo nas relações transatlânticas.” Isto foi afirmado pelo Secretário-Geral da OTAN, Jens Stoltenberg, na porta da sede da OTAN em Bruxelas. Stoltenberg enfatizou que o dossiê da Rússia estará entre os tópicos que serão tratados na cúpula. Stoltenberg explicou que “nossas relações estão no nível mais baixo desde o fim da Guerra Fria devido às ações agressivas da Rússia”, observando que a OTAN não abandonará o caminho do diálogo. Ele afirma que “o diálogo não é um sinal de fraqueza, mas um sinal de força”.