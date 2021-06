O Líbano está novamente em péssimo estado

baixar jogador

O Líbano vive novamente um período muito difícil, para o qual a crise econômica iniciada há dois anos contribuiu para a pandemia do coronavírus – da qual foram registrados mais de meio milhão de casos – Big Bang Há um ano no porto da capital Beirute, onde o processo de reconstrução ainda está em andamento.

Hoje em dia, em particular, a libra libanesa está de volta Novo pico negativo, um décimo do valor em relação a dois anos atrás, enquanto o estado tem tão poucos recursos que não consegue mais manter o preço da gasolina completamente calmo, como fazia no passado. Cada pessoa tem direito a uma pequena quantidade de gasolina resfriada por dia, com a qual cada operário de posto forma linhas de quilômetros.

Repórter libanês Washington PostSarah Dadouch ele escreveu Que em um país onde o transporte público e as ciclovias são quase inexistentes, na ausência de gasolina, muitas pessoas simplesmente desistiram de ir à escola ou ao trabalho: “Um dos meus amigos ficou sem combustível recentemente e em vez de procurar um posto de gasolina, ele deixou o carro na berma da estrada. Ele ainda não sabe quando poderá voltar e recuperá-lo ”, escreve Dadush. Al Jazeera ele se refere a E os apagões também aumentaram, já que as usinas locais funcionam principalmente com combustíveis fósseis: às vezes, a eletricidade sai até mesmo por 12 horas.

A gasolina não é a única coisa que falta nas últimas semanas. Reuters Escreve Que devido à falta de suprimentos médicos, os hospitais estão atrasando cirurgias complexas e lidando apenas com emergências. A campanha de vacinação contra o vírus Corona começou em fevereiro, mas continua tão lentamente que muitas pessoas optam por comprar as doses da vacina no mercado negro ou recorrer a partidos políticos, que administram as injeções diretamente em alguns casos. De acordo com a fonte Agência de mídia da França Ministério da Saúde do LíbanoE a Das 900.000 doses administradas, 60.000 foram administradas por grupos políticos.

– Leia também: A explosão no porto de Beirute após seis meses

No Líbano, muitos consideram a política e suas formas sectárias a raiz dos problemas do país. Desde 1943, com o nascimento do Líbano moderno, os três principais cargos institucionais (presidente, porta-voz e primeiro-ministro) foram atribuídos às três maiores denominações nacionais, os cristãos maronitas, os muçulmanos xiitas e os muçulmanos sunitas, respectivamente. O Parlamento também foi dividido em linhas sectárias, estipulando a existência de dez grupos religiosos. Com o fim da guerra civil em 1990, os líderes políticos de cada comunidade mantiveram seu poder por meio de um sistema de mecenato, com o objetivo de proteger os interesses de seu grupo.

Este sistema, Eles escreveram há algum tempo sobre Washington Post Os jornalistas Jamal Ibrahim Heda e Adil Malek “permitiram que a oligarquia rival transforme os laços políticos e o acesso às instituições governamentais em privilégios econômicos para as elites libanesas, às custas das políticas econômicas dirigidas a uma população maior.” Em outras palavras: os líderes libaneses nunca mostraram interesse em implementar as reformas de que o país precisava, porque isso significaria enfraquecer seu poder.

Também vimos isso neste ano muito difícil. Em tese, o governo libanês renunciou após a explosão no porto de Beirute. Na verdade, ele ainda está em sua posição de negócios atual porque o Primeiro Ministro Saad Hariri e o Presidente Michel Aoun são incapazes de concordar com a divisão dos ministérios.

A situação pode explodir com uma nova ajuda do exterior ou um empréstimo do Fundo Monetário Internacional, que está cada vez mais cético sobre a capacidade da classe dominante libanesa de cumprir promessas e pagar dívidas. A crise de 2019 foi causada por uma espécie de bolha especulativa Alimentado pelo banco central, que não foi entretanto Nem mesmo tocado de reparo.

Ele explicou que “qualquer situação que possamos propor é contrária aos interesses da classe dominante”. Al Jazeera Marc Ayoub, pesquisador em segurança e energia da American University of Beirut: “Queremos que eles parem de aproveitar algo de que se beneficiaram há mais de vinte anos”