Riscos de segurança da China e ameaça militar número um da Rússia – Corriere.it

O Declaração final da cúpula da OTAN Parece uma cópia da proposta de Joe Biden. Pela primeira vez, a China foi incluída na lista de “riscos” para a segurança comum. Rússia fica lá Ameaça militar número um. A pedido dos americanos, o escopo da intervenção da OTAN está se expandindo, com uma interpretação mais ampla do Artigo 5. Todos os parceiros devem Corra para ajudar Aqueles que são submetidos não apenas a um ataque militar ou terrorista, mas também a um ataque “híbrido”: incursões cibernéticas, sabotagem de atividades espaciais e campanhas de desinformação, que devem ser avaliadas caso a caso. Donald Trump questionou o mecanismo de assistência mútua, que deu o alarme especialmente no lado do Leste Europeu. Biden trouxe de volta a tradição: “Para os Estados Unidos, a obrigação prevista no Artigo 5 é sagrada.” Ontem, ele tranquilizou os líderes da Lituânia, Letônia e Estônia em uma série de encontros presenciais.

Na cúpula dos 30 países da OTANEm Bruxelas, Biden obteve um consenso mais claro do que o G7. Por sua vez, certamente afrouxou o controle sobre a questão das contribuições: cada parceiro se comprometeu a destinar 2% de seu PIB à defesa até 2024. Para Trump, essa era a prioridade número um, mas também para Barack Obama. Por outro lado, Biden vê “avanços importantes: dez países já classificados”. E o secretário da OTAN, Jens Stoltenberg, deu um suspiro coletivo de alívio: “Obrigado, presidente Biden, por seu forte compromisso pessoal e liderança com esta associação transatlântica.”





O confronto começou no Afeganistão. A retirada do exército, decidida pelos Estados Unidos, ameaça desestabilizar o país. Todos concordaram que seria necessário proteger o aeroporto de Cabul; “A Turquia pode desempenhar um papel importante”, disse Stoltenberg. Biden discutiu isso ontem à noite Com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Chegou então a hora de discutir o chamado “conceito estratégico”. A última versão de 2010 referia-se à Rússia como um “potencial parceiro construtivo”. Para entender como mudou a perspectiva da OTAN, é necessário ler o parágrafo 3 do documento emitido ontem. READ Covid, a variante indiana do Gb: infecções voltam e hospitalizações aumentam | No Vietnã, um novo tipo de mistura indiana e inglesa

A principal ameaça ainda é a Rússia. Mas as notícias da China: “Sua influência crescente e suas políticas internacionais podem se tornar desafios que devemos enfrentar juntos.” Além disso, no parágrafo 55 afirma-se: “As ambições e o comportamento agressivo da China representam um desafio sistemático ao sistema internacional … A China está expandindo rapidamente seu arsenal nuclear … Também está cooperando militarmente com a Rússia, a partir dos exercícios realizados. no Quarteirão Euro-Atlântico ».Por isso, a palavra-chave é“ desafio ”.

Os europeus aderiram ao papel imposto por Biden. Mas definindo o perímetro, como explicou o presidente francês Emmanuel Macron: “A relação com a China vai além da questão militar. A China é uma grande potência com a qual trabalhamos em questões globais, como o clima ”.