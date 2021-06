Moscou está fechando um pouco – The Post

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, na segunda-feira Perguntado Os trabalhadores não essenciais devem ficar em casa sem trabalhar até sábado e aumentar as restrições para tentar conter a disseminação da infecção pelo coronavírus. De fato, nos últimos dias, cerca de metade dos casos verificados em toda a Rússia foram identificados em Moscou, e apesar do fato de que há algumas semanas o presidente russo, Vladimir Putin, disse que o país está gradualmente voltando ao normal, agora a situação volta a causar preocupação Capital .: Segundo especialistas, as medidas restritivas são muito leves e, sobretudo, uma campanha de vacinação lenta e ineficaz.

Sobyanin exortou os trabalhadores em atividades não essenciais a não trabalharem de terça, 15 a sábado, 19 de junho, e no período seguinte ele encorajou várias empresas e empresas em Moscou a que pelo menos 30 por cento dos funcionários que ainda não foram vacinados trabalhem em casa . Os bares, clubes e restaurantes da cidade estarão fechados das 23h às 6h, pelo menos, até 20 de junho, e shoppings, instalações esportivas e áreas de recreação infantil, entre outros, estarão fechados.

Por causa deAumento de infecções, que começou a crescer novamente, em particular desde o final de maio, as autoridades de Moscou decidiram na semana passada Hospitais reabrem Criado especificamente para tratar pacientes COVID-19. No domingo, 14.723 casos de coronavírus foram detectados na Rússia, o maior número de infecções desde fevereiro passado, e mais da metade desses casos foram detectados apenas em Moscou. Para a capital russa é a pior situação desde dezembro: também أيض Segunda-feira Cerca de metade das infecções detectadas no país estão relacionadas a casos identificados em Moscou (6.590 de 13.721).

Embora Sobyanin tenha dito que não deseja impor um bloqueio para impedir a propagação da infecção, seu anúncio reflete uma clara preocupação com o progresso da epidemia, algo que parece contradizer a posição confiante e decidida das autoridades russas durante a pandemia.

No comunicado divulgado na segunda-feira, Sobyanin disse que a situação da epidemia na semana passada havia “se deteriorado significativamente”, acrescentando que era necessário acelerar significativamente a vacinação “para interromper o crescimento da infecção e salvar a vida das pessoas”. Apenas algumas semanas atrás, Putin disse que, embora “metade do mundo esteja em casa, nossa situação é melhor do que em muitos outros países”: de acordo com Putin, em suma, a vida na Rússia estava “gradualmente voltando ao normal”.

– Leia também: Como terminou o Grupo dos Sete?

Desde o início da epidemia na Rússia, eles têm sido encontrei Mais de 5 milhões de infecções e mais de 126.000 mortes por causas relacionadas ao COVID-19 para cerca de 145 milhões de pessoas. De acordo com os especialistas cite tempos financeirosEm particular, o crescimento da infecção nas últimas semanas foi determinado por dois fatores.

Em primeiro lugar, tem a ver com o afrouxamento das restrições para limitar precocemente a propagação da infecção, como já aconteceu no verão passado, quando as infecções da chamada segunda onda da epidemia começaram aos poucos. De novo, até o pico por volta de 25 de dezembro Além disso, a campanha de vacinação extremamente lenta e ineficaz tem algo a ver com isso, apesar de já em agosto a Rússia ter anunciado que foi a primeira a criar uma vacina contra o coronavírus que o próprio Putin havia identificado na época “Tão eficaz quanto um Kalashnikov” – Ele Ela Sputnik – Embora tenha sido autorizado para uso de emergência nos meses seguintes Mais três vacinas (Dois deles já foram usados ​​por vários meses.)

O Sputnik V na Rússia foi iniciado no início de dezembro, várias semanas antes das primeiras vacinas autorizadas na Europa (Pfizer-BioNTech e Moderna), mas até agora apenas 12 por cento da população recebeu pelo menos uma dose da vacina devido a várias produções e distribuição de problemas. Para comparação, com base em Dados fornecidos pelo Ministério da SaúdeEntre os autorizados pela Agência Italiana de Medicamentos (AIFA), os italianos que completaram o esquema de vacinação em mais de 24% e mais da metade da população recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus estão entre os autorizados pela Agência Italiana de Medicamentos (AIFA).

Entre outras coisas, de acordo com algumas pesquisas citadas tempos financeiros A maioria dos russos tem medo das vacinas contra o coronavírus e dizem que não querem ser vacinados. Para tentar acelerar a campanha de vacinação em Moscou Sobyanin anunciar Uma iniciativa semelhante à lançada nas últimas semanas nos Estados Unidos da America: Os moscovitas que receberam a primeira dose da vacina entre 14 de junho e 11 de julho poderão ganhar um dos 20 carros prontos para serem arrematados em uma loteria organizada especificamente para convencer os moradores a se vacinarem.