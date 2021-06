A Princesa Amália dos Países Baixos renuncia a um subsídio de 1,6 milhões de euros por ano: “Não fiz nada para merecer este dinheiro” – Corriere.it

Em 7 de dezembro Princesa Catherine Amalia da HolandaA filha mais velha do Rei William Alexandre e da Rainha Máxima terá 18 anos, então ela terá O direito à propriedade imobiliária Fundado pelo governo holandês em 1,6 milhões de euros anualmente. Mas a jovem herdeira do trono não quer esse dinheiro, porque não o merece, principalmente neste período histórico global que foi assolado por uma epidemia, e por isso colocou sua abdicação em preto e branco, em carta enviada a Primeiro Ministro Mark Rutte. No dia 7 de dezembro de 2021, farei 18 anos e, de acordo com a lei, receberei um bônus – escreveu a princesa na carta, Publicado pela emissora pública NOS -. Isso me deixa muito desconfortável, pelo menos enquanto eu puder dar muito pouco em troca, especialmente em um momento em que outros alunos estão passando por um período mais difícil devido à Covid.