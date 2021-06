Matando essas pessoas gordas em nome da Sharia

quanto isso custa Simon Tem de estar presente antes que um determinado partido político venha a chamar as coisas pelo seu nome, sem recorrer a meios ridículos, enganadores e disfarçados que não levam em conta a realidade.

Saman Abbas desapareceu, ou foi morto, não porque ela foi vítima de feminicídio, como começou depois de dias de silêncio constrangedor, mas porque Saman Abbas tinha o desejo de viver em seus olhos, ele queria viver no oeste, mas ele havia sido prometido. na noiva. e se rebelou.

Saman Abbas não é o único. Eles são vítimas de maridos cavalheirosescravos de extremistas Islami. Filhas dos pais principais, esposas de homens que têm o mesmo número de esposas. São as mães dessas filhas que, por sua vez, se tornarão vítimas. Por trás do universo feminino imaginado pelo islã violento está toda uma fase de terror.

Há mulheres no Afeganistão que são forçadas a viver em sacos de pano, onde o niqab, descrito por muitos na Itália como um símbolo de integração e respeito por outras culturas, deixa apenas os olhos abertos. Também há mulheres na Itália que preferem acabar com isso a acabar condenadas às esposas daqueles que estão destinados a eles. E há mulheres na Itália que são assassinadas, torturadas e estupradas com mãos e olhos que vimos serem muito ocidentais. Ou ela é levada e morta por um ritual tribal ancestral, praticado por aqueles que a abusaram e depois a deixaram ali para agonizar para morrer. Ele o cortou em pedaços. Leve-os para fora. Ele rasgou seus estômagos como os animais os arrancavam.

Pamela Mastrobero Por uma mulher nigeriana em 30 de janeiro de 2018, seu corpo mutilado foi encontrado em dois sacos. Desiree mariotini, 16, drogado, estuprado, estuprado por sua vez. Eles se alinharam para rasgar seu corpo. Então, quando viram que ela não estava mais dando nenhum sinal de vida, eles a deixaram ali morrendo de vontade de morrer.

Duas vítimas da mesma mão: migração descontrolada.

Rashida Radi Em vez disso, um egípcio de 35 anos, parte de um crime de honra. Ela queria se integrar e se aproximar do Cristianismo, mas seu marido a espancou até a morte em 2011 porque ela vivia no Ocidente. Ele perfurou seu crânio.

Hina SaleemNascida em 1985, uma paquistanesa, ela foi esfaqueada até a morte por seus parentes em 11 de agosto de 2006 porque não queria se adaptar aos usos tradicionais de sua cultura indígena. Ela foi massacrada e enterrada no jardim de sua casa em Brescia. Quando a encontraram, ela virou a cabeça em direção a Meca e envolveu seu corpo em uma mortalha.

Sana DvaniDe ascendência marroquina, em Pordenone, foi morta a facadas pelo pai numa floresta, enquanto estava com o namorado italiano. As tradições não permitem viver com um homem sem casamento.

Souad Alloumi Em vez disso, ele desapareceu em 2018. Existem muitos outros. São garotas lindas, ensolaradas, radiantes, com olhos brilhantes e brilhantes. Suas deficiências: recusar-se a usar lenços islâmicos, vestir roupas ocidentais, fumar alguns cigarros, tirar selfies, usar jeans, namorar amigos cristãos, fazer amizade com não muçulmanos, estudar ou ler livros “impuros” ou ouvir música ou tocar , desejo de divórcio, independência, libertação. Que vergonha para a família.

Isso acontece na Itália e também em outros paísesEuropa. Sohan Petrol Ela foi torturada e queimada viva em 4 de outubro de 2002 na França. Eles atearam fogo com um isqueiro. Pessoas vivem assistindo sua morte. Ele tinha 17 anos. Na Suécia Vadim Sahindal Ela foi baleada e morta porque se aproximou demais da cultura ocidental. Ela foi assassinada por seu pai depois que ele conheceu secretamente sua mãe e duas irmãs mais novas, que foram impedidas de vê-la. Ele morreu nos braços de sua mãe. Ela foi expulsa de sua família há quatro anos por causa de seu caso com um homem sueco-iraniano. Eles nos fizeram um livro.

O Vigia Ele conta como Sahindal, 26, “pagou o preço mais alto por se apaixonar pelo homem errado e desafiar os valores patriarcais de sua cultura. Seu pai era um fazendeiro curdo analfabeto que se mudou para a Suécia em 1980. Sua família chegou quatro anos mais tarde, quando Vadim tinha sete anos. Ele a desencorajou. “Os pais dela tiveram que conversar com as crianças suecas na escola. Em vez disso, disseram a ela que o importante era voltar para a Turquia e se casar. pai e irmão mais novo. ‘E também para Heshou YounesUma linda curda iraquiana que cortou suas gargantas porque tinha uma amiga cristã. Ele tinha 16 anos. Segundo o pai, a filha se tornou muito “ocidental” e teve um caso contra suas ordens. Rokhsana nazista Em Londres, desde 1998, ela foi assassinada por recusar um casamento arranjado. Ele tinha 19 anos.

Sem falar nos pais gentis que separam as esposas em casa, batem e estupram e não aceitam a graduação das filhas.

Esse fenômeno que classifica os surdos como violência doméstica é denominado violência doméstica. A lei islâmica. O que a esquerda insiste em descrever o assassinato de mulheres.