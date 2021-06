Acordar sobre os deveres dos Estados Unidos e da União Europeia. Após o acordo do Céu, rumamos para a Aliança de Tecnologia Anti-China

Repetição da China: Dados da Guerra Fria

Enquanto isso, Pequim respondeu aos sinais vindos do eixo Washington-Bruxelas. Os tons são apenas restauradores, não apenas nas perspectivas de entendimento tecnológico entre os dois. A missão chinesa na União Europeia expressa “forte insatisfação e forte oposição” à declaração da cúpula UE-EUA sobre questões consideradas “internas” entre Xinjiang, Tibete, Hong Kong, Taiwan e os mares do Leste e do Sul da China, bem como – acusações em Pequim de “coerção econômica” e “disseminação de informações” enganosa. ” Um porta-voz da missão disse que a declaração estava “cheia de mentalidade da Guerra Fria”, acrescentando que “excedia em muito os critérios para o desenvolvimento de relações bilaterais”. O trabalho de “pequenos grupos vai contra a maré da história” às custas da “paz e estabilidade nos níveis internacional e regional”.

Cessação de funções na Boeing-Airbus (mas os nós de aço e alumínio permanecem)

Voltando ao Armistício do Céu, a Europa e os Estados Unidos podem inalar um conflito que corroeu as relações e atingiu até mesmo setores completamente alheios à aviação. O acordo sobre a disputa Boeing-Airbus leva, com efeito, a uma moratória de pelo menos cinco anos ida e volta taxas “extras” entre as duas partes: tarifas impostas entre Washington e Bruxelas para obter o retorno do auxílio estatal concedido para suas operadoras.

Em detalhes, os Estados Unidos sob o comando de Trump impuseram uma tarifa de US $ 7,5 bilhões sobre as importações da União Europeia, estabelecendo uma alíquota de 25% sobre uma gama de produtos que vão desde vinhos franceses a queijos italianos. A Coldiretti Growers Association destacou, em nota, que as tarifas dos EUA custaram até agora meio bilhão de euros em exportações, afundando especialidades Made in Italy como Grana Padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, Provolone, salame, mortadela, crustáceos e moluscos cítricos e sucos Caranguejos e bebidas alcoólicas como amargo e limoncello. O contra-ataque da UE resultou em 4 bilhões em tarifas sobre as importações dos EUA, atacando setores não aeroespaciais, como motocicletas Harley Davinson e uísque bourbon.

O armistício entre as duas partes, formalizado na cúpula de 15 de junho, conclui o processo de reconciliação iniciado com uma moratória de quatro meses às missões decidida em 17 de maio. Mas não resolve sozinho as tensões comerciais transatlânticas. Um dos mais específicos diz respeito aos direitos sobre as exportações da UE de alumínio e aço, a taxas de 10% e 25% em detrimento dos produtos do Velho Continente. Von der Leyen está convencido de que é apenas uma questão de tempo, e uma das últimas controvérsias herdadas do governo Trump está resolvida. “Poderíamos ter tomado contra-medidas sobre aço e alumínio antes desta cúpula com Biden e não a suspendemos – disse ele em entrevista coletiva em Bruxelas – depois de suspendê-la por seis meses até o início de dezembro, há tempo de sobra para discutir uma solução para este assunto. Em contrapartida, precisamos de tempo e não foi possível resolver o problema no fim de semana. Além disso, a prioridade agora é chegar a um acordo Airbus / Boeing. “