Cúpula de Genebra para Putin: “Biden, o grande estadista, teve um encontro construtivo com ele” | Presidente dos EUA: Minha agenda não é contra a Rússia

‘Sem hostilidade’, mas agora nada … A Casa Branca – Vladimir Putin, após descrever as negociações com Joe Biden como “muito construtivas”, acrescentou que não acreditava que houvesse “inimizade” entre os dois líderes. Sobre seu interlocutor, Putin disse que Biden é “muito diferente do presidente Trump”. Ele foi chamado de “estadista especialista”. O presidente russo explicou que os dois conversaram detalhadamente por duas horas, e ele ressaltou uma coisa, que não seria possível lidar com a maioria dos políticos. Mas Putin deixou claro que não foi convidado para a Casa Branca: “Para essas reuniões, deve haver condições propícias.”

Estratégias Comuns – Putin explicou que “os Estados Unidos e a Rússia têm uma responsabilidade especial com relação à estabilidade estratégica. Concordamos que as consultas começarão em nível interministerial sob os auspícios do Departamento de Estado dos Estados Unidos e do Ministério das Relações Exteriores da Rússia”. Ele ressaltou que “os Estados Unidos têm preocupações com a militarização do Ártico, mas elas são injustificadas, não fizemos nada de novo, apenas preparamos as estruturas existentes”. “Nós conversamos sobre a questão dos cidadãos americanos detidos na Rússia e neste momento seremos capazes de encontrar um meio-termo”, acrescentou.

Navalny em Guantánamo – Em seguida, Putin falou sobre duas questões muito delicadas. “Navalny? Essa pessoa sabia que estava infringindo a lei russa e cometeu o mesmo crime várias vezes”, disse ele sobre o ativista e dissidente preso. Falando sobre direitos humanos, sobre os quais ocorreram desacordos nas últimas horas, especialmente com a presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, Putin acrescentou: “Guantánamo permanece aberto e não cumpre as normas internacionais de direitos humanos ou as leis dos EUA. O que são direitos humanos “Do que estamos falando? Na Europa, havia prisões onde se praticavam tortura. Na Rússia, estamos desenvolvendo nosso caminho.”

Biden: Minha agenda não é contra a Rússia – O presidente dos EUA, Joe Biden, disse no final da reunião com Putin: “Eu disse a Putin que minha agenda não é contra a Rússia, mas contra os americanos.” “As relações entre os Estados Unidos e a Rússia devem ser estáveis ​​e previsíveis.” “É importante me reunir com as pessoas para que não haja mal-entendidos sobre o que quero transmitir. O tom de toda a reunião foi bom e positivo e não houve procedimentos rígidos”, acrescentou.

Biden: Vou continuar a levantar a ‘questão Navalny’ – “Continuaremos levantando questões como o caso Alexei Navalny e todos os casos

relacionadas com os direitos humanos. Eu disse a Putin “, Biden enfatizou em uma entrevista coletiva, enfatizando que” não toleraremos violações dos direitos democráticos e responderemos “.