Um massacre na Índia entre os leopardos de Modi. O sonho do reassentamento está desaparecendo

LONDRES – O animal símbolo da Índia é o tigre, que o escolheu Rudyard Para um dos heróis de seu romance “O Livro da Selva” ao lado do urso, tigre, cobra e bebê Mowgli. Na floresta narrada pelo grande escritor do tempo Raj britânicoNo entanto, como este formidável país foi chamado na época do Império Britânico, a chita também correu. Eles se tornaram uma das presas favoritas dos caçadores brancos, tanto que quando em 1948 Gandhi pôs fim à era colonial, conquistando a independência, os magníficos gatos malhados foram completamente extintos.

No ano de 2022 PM Narendra modi Ele foi pessoalmente libertado em uma floresta Parque Nacional de Kono, um enclave natural de 5.000 quilômetros quadrados, a primeira das oito chitas importadas da África, que chegaram a vinte poucos meses depois, e escolheu oficialmente seu aniversário para comemorar o evento como mais um exemplo do renascimento nacional empreendido por seu governo, que aspira a devolver a Índia à glória pré-colonial. Mas um ano depois, o reassentamento de guepardos parece estar em crise, senão um fracasso: dezenas de animais morreram e, para salvar os sobreviventes, foi necessário transferi-los para uma área cercada protegida e o programa está sendo criticado por todos os lados.

Causas da morte

Vários fatores os matam: desnutrição, infecções alimentadas pelas monções, animais grandes como leopardos e ursos, ou hienas se movendo em rebanhos na mesma área, caçadores furtivos cuidando de suas peles, fazendeiros zangados porque os leopardos atacam suas ovelhas. Temores desse tipo têm sido frequentes entre naturalistas e conservacionistas desde o anúncio da “Projeto Cheetah’, onde se chama o programa de reassentamento (traduzindo cheetah em inglês).

Alguns alertam que tem sido difícil reintroduzir a chita em um habitat que foi alterado há um século. Outros apontam que existem outras espécies ameaçadas de extinção na Índia nas quais seria melhor concentrar esforços e recursos. Alguns argumentam que a chita, embora encontrada em várias regiões da Ásia no passado distante, deixou de ser uma espécie nativa quando a Índia se tornou uma colônia. Império Britânico e que os colonos ingleses o reintroduziram simplesmente pelo prazer de caçá-lo: principalmente para exterminá-lo novamente (embora entre 1500 e 1850 a domesticação de chitas ajudasse os verdadeiros caçadores). Finalmente, há protestos porque aldeias inteiras foram deslocadas para expandir a área reservada aos leopardos.

crítica de Modi

Hoje, portanto, muitos criticam MétodosAfirmando que em sua campanha pelo retorno do leopardo indiano, ele ignorou a opinião dos especialistas e, em vez disso, ouviu seus médicos, os Peiris, que o ajudaram a usar todos os meios para glorificar o nacionalismo populista hindu. Ele o acusa de “o governo colocar a vaidade sobre a ciência” Jeram Rameshex-ministro do Meio Ambiente do Partido do Congresso, principal partido da oposição, também foi um dos idealizadores do projeto quando este estava no poder.

Não faltam aqueles que continuam a apoiar o programa. Diz Yadvendradev Jhala, ex-diretor de Wildlife Institute of India, uma sociedade de conservação que ajudou a criar o projeto, mas depois foi rejeitado, “O mundo inteiro está nos observando e simplesmente não podemos falhar.” Os otimistas apontam que o reassentamento de guepardos terá um impacto positivo no ecossistema indiano e pode inspirar programas semelhantes em outros países, alertando que é preciso paciência: foi previsto que cerca de metade dos guepardos não sobreviverá ao reassentamento e que levará tempo para fazer sua população atingir um número fixo de pelo menos 40 amostras. Os pessimistas respondem que mesmo as tentativas anteriores de reassentar a chita em outros países africanos e importá-la da Namíbia (como a Índia também fez), não renderam bons resultados. O gato mais rápido da Terra, capaz de correr até 100 quilômetros por hora, é um animal exigente: fazê-lo se deslocar de um país a outro, ou pior, de um continente a outro, é difícil. Por enquanto, porém, o primeiro-ministro Modi não recua na ambiciosa e custosa tarefa de tentar reescrever o Livro da Selva, por assim dizer, acrescentando a chita ao tigre Shere Khan, o tigre Bagheera, o urso Balu e a píton Ka. .