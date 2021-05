Covid, a variante indiana do Gb: infecções voltam e hospitalizações aumentam | No Vietnã, um novo tipo de mistura indiana e inglesa

Reino Unido, Borione: ‘Variante indiana se espalha entre os vacinados com uma dose’ Os casos de COVID-19 no Reino Unido estão aumentando e, de acordo com o virologista Roberto Burioni, isso é causado pela variante indiana do vírus que também quebra a proteção obtida ao dar uma única dose da vacina. O virologista escreveu nas redes sociais, comentando na mídia internacional um aumento de 48 “a situação no Reino Unido está piorando, devido à variante indiana se espalhando especialmente entre não vacinados e vacinados em dose única (má ideia)”% de novas infecções no Reino Unido em comparação com a semana passada. O virologista acrescenta, entretanto, que as vacinas de mRNA também confirmarão sua eficácia contra a variante indiana: “Felizmente, a eficácia da vacinação completa (mRNA) parece continuar”.

No Vietnã, um novo tipo de mistura indiana e inglesa – De acordo com o ministro da Saúde, Nguyen Thanh Long, será uma mistura entre as variantes do hindi e do inglês. Desde os primeiros detalhes, a variante vietnamita será mais portátil, principalmente no ar. A última onda de coronavírus no Vietnã, que começou em 27 de abril, já viu 3.595 casos locais de Covid-19 em 33 cidades e províncias: segundo o ministro, o substituto será o responsável pela nova onda no país.