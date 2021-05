Os Estados Unidos, 13 anos depois, começa a invasão das cigarras – Corriere.it

Nos Estados Unidos começou a invasão das cigarras, que persistem Da terra na casa dos bilhões Depois de estar no underground por 17 anos. Eles são chamados de Magicada, são cigarras periódicas que diferem das do Mediterrâneo e passam a maior parte de seu ciclo de vida no solo: três ninhadas surgem a cada 13 anos e outras quinze aparecem a cada 17 anos. Eles moram apenas no Nordeste americano e devem estar em quinze estados este ano – De Washington DC a Michigan, e do Tennessee a Nova York – entre meados de maio e a primeira semana de junho, assim que a temperatura do solo atingir 18 graus.

Não é perigoso, não causa danos às culturas ou ao homem, não pica, mas Haverá muitos – as estimativas falam de até 1,5 milhão a cada 4 quilômetros quadrados – e acima de tudo barulhento: Para atrair as fêmeas e completar a fase de reprodução, os machos tweetarão, ou seja, eles farão ruídos clássicos que podem ser altos como um cortador de grama. Ele é uma continuação de homens que atraem mulheres CNN O entomologista Eric Day do Instituto Politécnico da Virgínia. Primeiro você vê alguns aqui e ali, então eles começam a cantar Há tantas coisas que o tornam um grande refrão.





O primeiro apareceu no fim de semana passado em Columbus, Ohio: Antes de serem vistos, eles foram ouvidos em vários parques municipais. Parece que alguém pegou uma baqueta e começou a tocar bateria, explicou ele a Columbus Dispatch Jane Moore, naturalista do Highbanks Metro Park, explica isso Eles são apenas os primeiros e muitos outros continuarão a surgir à medida que a Terra aquece. Isso ainda não é nada, disse Ed Koza, um morador de Columbus que trabalha no parque da cidade há décadas e claramente tem uma memória excelente. Dezessete anos atrás, parecia que você podia ouvir a correia do radiador de um carro quebrada.

Especificamente em Ohio, pesquisadores da Mount Saint Joseph University criaram um aplicativo, cicadasafari.org, para mapear as cenas de ninhada de Magicicada X, as de Brood X, o mesmo que inspirou Bob Dylan em 1970 a música dia do gafanhoto: Eles nasceram em 2004 e permaneceram no subsolo no estágio de ninfa por 13 ou 17 anos, dependendo da espécie e de seu ciclo de vida, Eles se alimentam da seiva das raízes obtidas de árvores e plantas.