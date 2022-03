Soldados capturados em uniforme ucraniano com pernas. Vídeo de choque e acusações

Soldados em uniformes militares ucranianos Prisioneiros militares com pernas usam insígnias russas. O vídeo (do qual há uma versão mais longa com outros soldados deitados no chão, baleados nos membros inferiores) circula desde ontem nos canais do Telegram considerados confiáveis E na mídia foi exibido pela primeira vez por BILD: Se confirmado, o que vimos seria um crime de guerra cometido pelas forças ucranianas. O presidente Zelensky deve explicar e esses soldados devem explicar”, diz o jornalista do diário alemão, explicando que os soldados que atiram falam russo com sotaque ucraniano.