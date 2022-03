Eles pedem tanques e aviões a Kiev e agora a OTAN está considerando um ponto de virada no fornecimento – Corriere.it

para Andrea Marinelli e Guido Olympio

Os Estados Unidos e seus aliados resistiram até agora. Cercos, bombardeios e assassinatos de civis podem fazer você mudar de ideia: neste conflito, as decisões geralmente são determinadas pelo campo

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste nisso: Dê-nos um tanque e pegue. Os Estados Unidos e seus parceiros resistiram até agora. Primeiro ministro britânico Johnson repetiu isso dois dias atrás: Fazer isso é muito complicado. Mas até quando? O envio desse tipo de arma é considerado indispensável pelos ucranianos para defender suas posições, repor as perdas sofridas – não poucas – e tentar ganhar posições. apenas mísseis antitanque, lançaantiaéreo portátil, ferrõesE a Permite contenção no máximo, mas é incapaz de fazer a diferença. O perigo – já claro – de A crise continua Considerando que a grande resistência envolve sacrifício maciço.

Atualmente Pode haver um fator óbvio ajudando a ordenar KievInegavelmente trágico. Massacre de Mariupoldestruição em outras cidadesbombardeio constante – Também se espalhou para Lvivno Ocidente, um centro estratégico para suprimentos e ajuda humanitária – insuportável porque Envolve cada vez mais civis. É precisamente essa estratégia deliberada de Putin que pode levar Biden e outros líderes ocidentais a ele Considere os suprimentos que foram recusados ​​até agora. Este passo, evidentemente, terá, no entanto, um grande peso político e deverá ter em conta a reacção do Kremlin, que Já fiz ameaças duras para intervir contra esta hipótese.

Mas no fim de semana, o ministro da Defesa ucraniano, Dmytro Kuleba, anunciou – de acordo comAfp – dos Estados Unidos Não se opõe mais à entrega de caças MiG Para a Ucrânia da Polônia: Agora a bola está no campo de Varsóvia. Este movimento, se confirmado, marcaria um importante desenvolvimento. Nesta luta, de fato, vimos exatamente como a esfera A’ foi Determinar algumas decisões, especialmente em termos de suprimentos de guerra. Para mobilizar em grande escala, o Ocidente esperou o ataque do exército e, em seguida, enviou dezenas de milhares de peças antitanque e antiaéreas: as posses dos ucranianos os convenceram de que não era uma ajuda tardia. READ Moscou está fechando um pouco - The Post

como disse, inteligência dos EUAenquanto é capaz de Antecipe o ataqueépoca Convencido de que os soldados de Zelensky vão se afogar Ele também relatou isso à liderança política em Washington. Em vez disso, a operação especial se transformou em uma única operação luta de atrito, pelo menos por enquanto. Daí a resistência com alguns sucessos Faça com que a Casa Branca revise a agenda Dar luz verde a itens importantes, o que permite que o atacante dificulte a vida do atacante. Para muitos, o fator tempo é crucial: Há quem considere isso um ponto a favor da Rússia (eles arriscam apenas soldados, e os ucranianos são muito mais) e quem pensa assim pântano A longo prazo, concordamos com a teimosia da Ucrânia. Mas muito vai depender de vitórias e derrotas no terreno.

de volta a Tópico principalE a Não há dúvida de que Kiev precisa de muito: Canhões de longo alcance, radares que permitem detectar artilharia, tanques, mísseis superfície-superfície, aviões de combate e drones de ataque (mais de Bayraktar Tb2 já foi adquirido da Turquia) e equipamentos de combate à caça em altitudes elevadas e médias. Algo foi prometido, como os sistemas antiaéreos Sa-8 projetados pelos soviéticos e o S-300para usar os ucranianos que não precisam de um longo treinamento, mais poderiam ter chegado de forma não revelada – dizem algumas fontes – mas A massa continua a ser determinada.

Segundo os técnicos, Pode haver problemas de treinamento e preferênciasendo meios para exigir conhecimento, preparo e, claro, disponibilidade. Nos arsenais de alguns países vizinhos existem armas compatíveis com armas ucranianasMas – como esta crise indicou – nem tudo está indo como planejado. A linha de fundo sempre permanece Que a possível vingança do czar: Putin pode interpretar a expansão do escudo ucraniano pelo Ocidente como um ação hostil direta. READ Quanto eles vão subir em um curto espaço de tempo - tempo