Moscou está toda vermelha para o desfile de 9 de maio – Corriere.it

a partir de Marco Amarísio, nosso correspondente em Moscou

Testes no céu, barras decoradas com bandeiras e cartazes: “Parece que pertencem aos tempos da União Soviética”. Longe da coreografia, a história pode sinalizar o fim da “Operação Especial” e o início da “Guerra”, para conseguir mais homens e dinheiro

Os homens do pub irlandês foram obrigados a remover toda aquela vegetação da janela. As letras maiúsculas do nome Joyce Descent, a silhueta contornada de Bono do U2, e enquanto estamos lá, o trevo de quatro folhas. Principalmente, eles podem pintá-lo de vermelho: Essa deve ser a cor da capital do desfile no dia 9 de maio.

Moscou, que esforço. De manhã, aviões militares voam no céuclonando a modulação em forma de Z, O caráter simbólico de uma operação militar especial. Enquanto isso, o exército ocupa a cidade para julgamentos noturnos, dividindo-a em duas. Cada loja agora recebeu o conjunto de comemoração, e os policiais de Moscou os incitaram a se apressar com a exibição de cartazes e fichas que pareciam ter vindo da época da grande vitória patriótica. “Não vimos tanto martelo e foice desde Brejnev”, diz Mikhail, um restaurateur de Pushkinskaya que não nasceu até a época da Grande Recessão do início dos anos 1980.

Estamos na área onde as pessoas no início da operação militar especial foram procurar sinais de oposição, os protestos que deveriam se tornar em massa, sabemos como foi. Agora os militares estão mais interessados ​​em verificar se a estátua de Mayakovsky na praça de mesmo nome é pavimentada com bandeiras vermelhas cercadas de ouro amarelo. No entanto, mesmo a mãe de 9 de maio de cada ano, mais importante e reverenciada do que a mãe de setenta, Tem belos contrastes. Acontecerá em 28 cidades diferentes, e um total de 65.000 soldados participarão. No desfile mais importante, o da Praça Vermelha, serão exibidos apenas 129 veículos ante 191 em 2021, quando já havia uma versão menor devido ao Covid. E dez mil homens, incluindo os cossacos, avançariam, mas no ano anterior havia outros dois mil. READ Ucrânia, Biden: invasão russa em breve | Moscou: Sem garantias, teremos que responder

Não se trata de uma tendência a economizar, argumenta o Kremlin, mas de uma onda de sobriedade devido ao momento. Uma operação militar especial não é uma guerra, é proibido chamá-la assim Putin pode declarar guerra após dois meses de luta, Algo completamente diferente da possibilidade de mobilização geral que seu porta-voz Dmitry Peskov descartou fortemente. A mesma pessoa que sempre foi no último 23 de fevereiro exclui fortemente a hipótese de uma iminente invasão da Ucrânia. Pode ser alternativamente uma etapa intermediária, Formalização do conflito em curso, que permitirá a utilização de mais homens e recursos financeiros. Todo mundo está falando sobre isso, até a TV estatal, 9 de maio se tornou uma data de valor quase messiânico. Além do show, burocracias e fotos antigas de soldados do Exército Vermelho entrando em Berlim.

Este ano, há uma ansiedade que não pode escapar das inibições da opinião pública leal no Kremlin. Talvez esteja apenas se acalmando ao declarar uma pequena vitória no grande Dia D. Alguns dos sinais já estão lá. O Ministro da Defesa, Sergei Shoigu, ontem à tarde fez muitos sentidos. Anunciado na frente de sua equipe, transmitido ao vivo em todos os canais possíveisMariupol está sob controle russo, além dos “poucos remanescentes nazistas” remanescentes na fábrica de Azovstal. Essas são as mesmas palavras que ele usou durante seu encontro com Putin em 21 de abril. Talvez insistam em Mariupol porque não há mais nada a comemorar. Sites militares informados informaram que naquele mesmo dia, Shoigu disse ao presidente que não poderia cumprir sua promessa de conquistar as regiões de Donetsk e Lugansk até 7 de maio. READ Ai, Pogo, o showman esqueceu de administrar o Brexit

Enquanto isso, a única coisa certa está lá A diferença entre a economia real e a economia vista pelo Kremlin. Os restaurantes estão cada vez mais vazios. O rublo flutua, como os preços dos alimentos nos supermercados. Os homens do falso pub irlandês começaram a fechar no início da noite. Moscou é vermelha da cabeça aos pés. Mas nem todos os gadgets que vão brilhar na Praça Vermelha serão de ouro.