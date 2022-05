‘Chegaremos a um embargo petrolífero’

Os exercícios de GB e Minsk são rotineiros e não ameaçadores

Os exercícios militares em andamento na Bielorrússia parecem rotineiros e, no momento, não há indicação de que Minsk, um aliado próximo de Moscou, possa entrar no conflito na Ucrânia. É o que lemos no último boletim da inteligência militar britânica. “Forças terrestres bielorrussas foram observadas alinhando de guarnições militares para acampar para exercícios. Isso está de acordo com a norma sazonal, com a Bielorrússia entrando no pico de seu ciclo de treinamento de inverno em maio”, diz o boletim. “Atualmente, não há planos para desvios da atividade normal de exercícios que possam representar uma ameaça para aliados e parceiros”, explica London 007s. O Departamento de Defesa de Londres explica: “É possível que a Rússia tente exagerar a ameaça que esses exercícios representam para a Ucrânia, a fim de manter as forças ucranianas no norte no lugar e impedi-las de se envolver na Batalha de Donbass”. Andrei Demchenko, porta-voz dos guardas de fronteira ucranianos, disse ontem que Kiev está pronta caso Minsk intervenha no conflito. “Não descartamos que em algum momento a Federação Russa usará o território da Bielorrússia, as forças armadas da República da Bielorrússia, contra a Ucrânia, então estamos prontos”, disse Demchenko.