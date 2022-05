Ucrânia, Lukashenko admite: “Esta guerra durou muito tempo”

Presidente da Bielorrússia Alexandre Lukashenko Fale em microfones Agência de notícias. Em uma longa entrevista de 90 minutos, realizada no Palácio da Independência em Minsk, residência da primeira personalidade bielorrussa, Lukashenko defendeu a invasão russa da Ucrânia, dizendo que Moscou tinha que agir, porque foi “provocado por Kiev”. Mas também salientou várias vezes que tinha a impressão de que “a guerra era prolongada”. diferente coloque dentroLukashenko, que há muito descreve a invasão como uma operação especial, optou por usar a palavra “guerra”. “Tenho essa sensação, mas não estou tão envolvido que possa dizer se as coisas estão indo conforme o planejado, como dizem os russos”, admitiu Lukashenko. Desde o início da guerra em 24 de fevereiro, Minsk permitiu repetidamente que tropas russas cruzassem a fronteira bielorrussa, facilitando a invasão de terras ucranianas pelo norte. Por outro lado, durante a entrevista, o presidente, único aliado da Rússia, dirigiu-se a Putin como seu “irmão mais velho”, que “não tem relações mais próximas, mais abertas ou mais cordiais com nenhum dos líderes mundiais do que a Bielorrússia”.

Contra a “guerra” a favor da “paz”

Mas Lukashenko continua dizendo que é a favor da paz: “Rejeitamos categoricamente qualquer guerra. Fizemos e estamos fazendo tudo para que não haja guerra”, disse ele, citando o crédito por iniciar (devastadoras) negociações entre a Rússia e a Ucrânia. , que recebeu suas delegações, durante as primeiras reuniões, em Minsk. E não poupou críticas, mas sem dar muito: “O uso de armas nucleares na Ucrânia é inaceitável. como os Estados Unidos, disse ele – mas também porque pode jogar o globo da terra Nós o temos fora de órbita, para flutuar quem sabe onde. Mas se a Rússia é capaz ou não, eu não sei, você tem que perguntar Coloque em.”

Críticas à OTAN e aos Estados Unidos da América

palavras mais duras contra Garoto e os Estados Unidos, que foram acusados ​​de serem muito intrusivos e de alimentarem desnecessariamente o conflito. “Hoje não é assim Zelenski para liderar a Ucrânia. Tudo vai acabar em uma semana, se Joe Biden Eu gosto disso. Mas os Estados Unidos querem aproveitar o momento, amarrar seus aliados a ele e mergulhar a Rússia na guerra na Ucrânia. Ele disse que seu objetivo é reformar a Rússia e depois a China. Em relação aos exercícios militares que foram lançados nos últimos dias em solo bielorrusso, reiterou para não prejudicá-los: “Não ameaçamos ninguém e não vamos ameaçar. Também porque não podemos ameaçar: sabemos quem está se opondo a nós, então desencadear algum tipo de conflito ou guerra não é do interesse do Estado bielorrusso. O Ocidente pode dormir em paz.”

Foto da capa: Presidente da Bielorrússia Alexander Lukashenko (EPA / MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN POOL / SPUTNIK CREDITORY CREDIT)

