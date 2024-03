Referendo de Putin, quase 90%. Protestos e greves nas urnas e Zelensky: O czar está cansado do poder – Notícias

Os protestos dos seguidores de Alexei Navalny, os ataques nas zonas fronteiriças com a Ucrânia e um alerta de drone sobre os aeroportos de Moscovo não impediram Vladimir Putin de completar a maratona eleitoral que confirmou a sua vitória como presidente com percentagens recordes sem grandes incidentes que se aproximam dos 90%: isto é quinto mandato depois de 24 anos no poder, e agora o horizonte é 2030. De acordo com diversas sondagens de opinião e com o processo de contagem de votos já em curso, o presidente do Kremlin conquistou entre 87% e 89% das preferências, com os outros três candidatos praticamente eliminado. O comunista Nikolai Kharitonov, em segundo lugar, recebeu 4,7%, seguido por Vladislav Davankov, 3,6%, e Leonid Slutsky, do Partido Liberal Democrata, 2,5%. Os três dias em que as consultas decorreram pela primeira vez também deram os resultados desejados em termos de participação, segundo dados oficiais. A taxa de participação eleitoral está estimada em mais de 73%, em comparação com os 67,5% registados nas anteriores eleições presidenciais de 2018. Aguardam-se ainda dados sobre o voto electrónico.

Foi também anunciada uma participação em grande escala, entre 80% e 90%, nas quatro regiões ucranianas parcialmente controladas pelas forças de Moscovo e anexadas pela Rússia em 2022: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhya e Kherson. Aqui, a vitória de Putin foi mais clara, se possível. As percentagens que lhe são atribuídas chegam a 95% em Donetsk, 94% em Lugansk, 93% na região de Zaporozhye e 88% na região de Kherson.

A primeira reação internacional foi a do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que disse que Vladimir Putin é um homem que está “cansado do poder” e quer “governar para sempre”. Zelensky acrescentou que as eleições russas “não têm legitimidade”. Em vez disso, o ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, saudou o que chamou de “brilhante vitória” de Putin. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que o Ocidente “fracassou” nas suas tentativas de boicotar as eleições, e a sua porta-voz, Maria Zakharova, repetiu ontem as acusações dirigidas aos diplomatas dos países ocidentais de “interferência” no processo eleitoral. Isto destina-se, em particular, ao apoio dos países da UE e dos EUA aos adversários, especialmente na pessoa de Alexei Navalny e agora dos seus colaboradores.

Filas de centenas de pessoas formaram-se às 12 horas em frente às assembleias de voto no centro de Moscovo e noutras cidades em resposta ao apelo feito pelo próprio Navalny pouco antes da sua morte a favor do chamado “Sul contra Putin”. Mas tudo aconteceu sem incidentes graves, mesmo que a ONG Ovd-Info tenha relatado que 74 pessoas foram presas em toda a Rússia, principalmente devido a incidentes isolados de protesto. Leonid Volkov, ex-braço direito de Navalny que foi atacado com um martelo nos últimos dias na Lituânia, disse que a vitória esmagadora de Putin “não teve nada a ver com a realidade”. Mesmo na região fronteiriça de Belgorod, as assembleias de voto permaneceram abertas durante estes três dias, apesar dos repetidos bombardeamentos ucranianos e das tentativas de infiltração anunciadas por grupos paramilitares russos como parte das forças de Kiev. Hoje, duas pessoas morreram, incluindo uma menina de 16 anos, e outras 11 ficaram feridas por mísseis ucranianos. Em Chisinau, capital da Moldávia, um homem atirou dois cocktails molotov contra a embaixada russa, onde decorria a votação, sem causar feridos ou danos. Durante estes três dias eleitorais, a Rússia enfrentou uma atmosfera de tensão devido a preocupações de segurança. Em Moscovo, foi hoje observada uma notável mobilização policial em vários pontos estratégicos, incluindo as principais estações de metro. O dia começou com disparos antiaéreos perto dos aeroportos internacionais de Vnukovo e Domodedovo. O prefeito da cidade, Sergei Sobyanin, anunciou que um drone foi abatido perto do segundo aeroporto. Mas os olhos do mundo inteiro estão agora voltados para os próximos passos do czar.

Cameron, as eleições na Rússia não são livres e justas



Londres denuncia a realização de eleições “não livres e justas” na Rússia “As urnas foram encerradas na Rússia, depois de as eleições terem sido realizadas ilegalmente em território ucraniano, a falta de escolha dos eleitores e a ausência de monitorização independente por parte da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Estas não são as características de eleições livres e justas.” O secretário dos Negócios Estrangeiros britânico, David Cameron, escreveu no X.

