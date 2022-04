Transnístria, novas explosões: um centro de transmissão de rádio russo foi atingido

Globalismo

Transnístria, tensão aumenta: o que aconteceu

Na república pró-Rússia, houve explosões que alguns interpretaram como uma tentativa de desestabilizar a região, que se tornou uma nota especial após o conflito na Ucrânia e que a comunidade internacional ainda considera parte da Moldávia, embora tenha se declarado independente.

Na segunda-feira, 25 de abril, as autoridades da República Árabe do Egito Transnístria, uma república pró-Rússia que declarou independência por conta própria na década de 1990, mas ainda é reconhecida pela comunidade internacional como parte do Moldávia, informou que uma série de explosões atingiu o prédio do Ministério da Segurança do Estado na capital, Tiraspol

O ministério afirmou que havia algumas janelas quebradas e que a fumaça estava subindo do prédio, mas Não há vítimas. Ele então acrescentou: “De acordo com as informações iniciais, eles foram Atire com um lançador de granadas antitanque portátil“E que esquadrões antibomba, bombeiros e ambulâncias se dirigiram ao local, como algumas fotos circuladas no Telegram parecem confirmar isso, mas não foram verificadas”, disse. Posto de Jerusalém