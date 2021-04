Vírus corona no mundo, a América tem quase 200 milhões de vacinas. Registre ferimentos na Índia

O número de doses da vacina Covid administradas nos Estados Unidos está rapidamente se aproximando de 200 milhões. Isso é o que revelam os dados do Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. Para ser preciso, 198.317.040 doses totais foram administradas, o que equivale a aproximadamente 78 por cento das 255.400.665 doses administradas. Isso é cerca de 3,5 milhões de doses a mais do que a pesquisa anterior, com uma média semanal de cerca de 3,3 milhões de doses por dia. Mais de 30% dos adultos nos Estados Unidos estão totalmente vacinados e cerca de 48% dos adultos receberam pelo menos uma dose da vacina. Entre os idosos, cerca de 64 por cento da população foi totalmente vacinada, enquanto 80 por cento receberam pelo menos uma dose. No geral, aproximadamente 78,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos completaram a vacinação e aproximadamente 126 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose.

Aumento recorde de lesões na Índia

A Índia registrou um aumento recorde de 217.353 casos COVID-19 nas últimas 24 horas. Este é o oitavo aumento diário nos últimos nove dias. Os casos totalizaram quase 14,3 milhões, perdendo apenas para os Estados Unidos, que relataram mais de 31 milhões de infecções. O número de mortes na Índia aumentou em 1.185, para um total de 174.308. Brasil superou 360 mil baixas

O Brasil ultrapassou o número de vítimas da Covid de 360.000 desde o início da epidemia. Isso foi revelado pelo National Council of Health Trusts (Konas), indicando que durante as últimas 24 horas, 3.459 mortes e 73.513 feridos foram registrados. O número total de vítimas aumentou para 361.884 vítimas, em comparação com 13.673.507 casos confirmados.