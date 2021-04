Merkel defende os fechamentos e toques de recolher, dizendo: “Uma imagem muito perigosa, Covid não pode ser perdoada.” A infecção está voltando, os alemães se movem muito

Infelizmente, temos que repetir: a situação é perigosa, Muito sério. A terceira onda da pandemia faz Como um mestreEntão ele falou Angela Merkel No Parlamento, faça uma emenda Lei Epidêmica Que prevê a listagem em nível federal para “freio de emergência “, Isso é Desligamento automático Imposto pelo governo nas terras em que a taxa de incidência supera 100 casos por 100.000 residentes. O chanceler alemão defendeu a necessidade Restrições mais rigorosas E em medida particular Vestir, Programado das 21h às 5h: “O ponto é Reduzindo o deslocamento diário De cidadãos de um lugar para outro, bem como usando o transporte público local “, disse o chanceler.

“Temos que parar com isso A terceira onda Pandemia “e” para atingir esse objetivo, devemos integrar melhor os poderes dos governos federais, status e Pessoas locais O que fizemos até agora ”, disse Merkel, instando o Parlamento a fazê-lo aprovar projeto de lei. “O Medici A partir de tratamento intensivo Eles estão atirando apelo Depois de outro para pedir ajuda “, acrescentou ele,” não podemos pagar isso Ele sai sozinho Médicos e enfermeiras. ”A aprovação da norma, no entanto, é uma Batalha para cima Para o conselheiro desde que sou Países eu relutante Dar frutos Qualquer poder No sistema de saúde do governo federal. Para que a legislação entre em vigor, ela precisa da aprovação não apenas da Câmara dos Representantes (O Bundestag), Ao qual Merkel se voltou, mas também do Senado)Conselho federal) Onde os estados estão representados.

“O O vírus não perdoa claro. Tudo procrastinação Significa apenas que o tempo está ficando mais longo. O vírus só entende uma coisa: determinação eCada dia contaMais uma vez, o chanceler alertou sobre a preocupação com a disseminação da infecção hoje Instituto Robert Koch Ele relatou 25.831 novos casos, com uma incidência federal de 160,1 por 100.000 habitantes. A situação também é agravada na terapia intensiva: 4.740 camas Ocupado por pacientes da Covid (+61 em 24 horas), com 2.898 Isso permanece gratuito, líquido da reserva de 10.000 lugares restantes até agora Apenas teóricoDevido à falta de quadros especializados.

Mas o governo também está chateado com Monitor de mobilidade Rki sempre posta: Os alemães ainda se movem muito. Os dados a partir de 13 de abril (média semanal) são apenas registrados 13% O número de viagens é menor do que no período pré-pandêmico. Há um ano, no mesmo período, a mobilidade foi reduzida em 28 por cento. Há um arquivo Conexão limpa Entre esses dados e Impaciência Cidadãos contra as restrições em vigor desde então 16 de dezembro passado. Após a primeira diluição no final de fevereiro e o posterior início da terceira onda que levou ao restabelecimento da maioria dos procedimentos, a mobilidade não diminuiu mais entre o final de dezembro / início de janeiro.

Com base nesses dados – além do agravamento da infecção – Merkel impulsionou a medida mais rígida prevista na nova legislação: o toque de recolher noturno, que prevê exceções apenas para viagens a trabalho ou para levar o cão ao ar livre. Outras restrições, além de Fechar lojas (Na Alemanha fita e Restaurantes Não foi reaberto – com algumas exceções – desde então Novembro passado), Com o objetivo de, por sua vez, reduzir No máximo Oportunidades de contacto: Só será possível o encontro entre duas famílias diferentes com um máximo de 5 pessoas, excluindo menores de 14 anos. Agora o debate começou no Parlamento e o Bundestag deve dar luz verde à lei quarta-feira. Mas, de acordo com Merkel, já pode ser tarde demais.

Enquanto isso, hoje o chanceler em Berlim foi vacinado com AstraZenecaE a Como seu porta-voz esperava Stephen Seibert. “Estou feliz por ter recebido minha primeira dose de AstraZeneca. Agradeço a todos que o fazem Prega Na campanha de vacinação ”, disse o chanceler, e concluiu que“ a vacina é a chave para a superação da epidemia ”.