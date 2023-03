Foi um grupo pró-ucraniano que sabotou os gasodutos Nord Stream no ano passado. O New York Times, citando algumas fontes americanas, informou que não havia indícios de que o presidente Volodymyr Zelensky e sua equipe de governo estivessem envolvidos na operação.

Sobre o incidente em Nord Stream O porta-voz da Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse que há três investigações em andamento e nenhuma conclusão foi alcançada ainda, e estamos aguardando a conclusão da investigação., sobre uma reportagem do New York Times alegando que um grupo pró-ucraniano sabotou o oleoduto no ano passado. Ele acrescentou: “Até onde sabemos, como disse o presidente Biden, foi um ato de vandalismo.”

Investigadores alemães ainda não encontraram nenhuma evidência de quem ordenou e executou a sabotagem do gasoduto Nord Stream em setembro passado, mas a liderança na preparação do ataque explosivo levará “na direção da Ucrânia”. Escrito por Tageschau adaptado da pesquisa de Ard, Swr e Zeit. De acordo com as investigações investigativas citadas por Tageschau, a sabotagem secreta teria sido realizada com a ajuda de um iate fretado por uma empresa sediada na Polônia, aparentemente para cidadãos ucranianos. A operação secreta no mar será realizada por uma equipe de seis pessoas: cinco homens e uma mulher. Ainda segundo a hipótese apontada por Ard-Swr-Zeit, o grupo teria sido composto por um capitão, dois mergulhadores, dois auxiliares subaquáticos e uma médica, que teria transportado e colocado os explosivos. Obviamente, a nacionalidade dos responsáveis ​​pelo acidente não é clara. O grupo teria usado passaportes falsos, que teriam sido usados, entre outras coisas, para fretar o barco. No entanto, os investigadores localizaram o navio no dia seguinte à sabotagem perto da ilha dinamarquesa dos cristãos, a nordeste de Bornholm, perto do local da sabotagem. O fretador então devolveu o barco e os investigadores encontraram vestígios de explosivos na mesa da cabine. Já no outono, o serviço de inteligência ocidental havia transmitido aos serviços parceiros europeus a hipótese de que os comandos ucranianos eram responsáveis ​​pela sabotagem do Nord Stream. Mais tarde, haveria outras indicações de inteligência de que um grupo pró-ucraniano era o responsável. Como explica Tageschau, embora a pista leve à Ucrânia, a hipótese da “pseudociência” não pode ser descartada. O governo alemão disse à noite que “o Procurador-Geral Federal (GBA) está investigando o assunto desde o início de outubro de 2022 e, portanto, tem soberania sobre os procedimentos. Além disso, as investigações sobre os atentados na Suécia e na Dinamarca estão em andamento, cada uma dos quais está sob a autoridade das autoridades nacionais.” Há poucos dias, Suécia, Dinamarca e Alemanha informaram ao Conselho de Segurança da ONU que as investigações estavam em andamento e que nenhuma conclusão havia sido alcançada.