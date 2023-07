Guerra da Rússia na Ucrânia, últimas notícias hoje, 6 de julho. direto

Ideias:

Quatro pessoas morreram depois que um míssil atingiu um prédio de apartamentos na cidade de Lviv, no oeste do país. Zelensky promete uma \”resposta concreta\”. Explosões também em Lvon, região de Ternopil. A alta tensão na fábrica de Zaporizhzhya continua no centro do ressurgimento das acusações entre Kiev e Moscou. A Ucrânia pede \”ação imediata da comunidade internacional\”, voltando a publicar instruções aos cidadãos sobre como se defender de uma possível radiação nuclear.









“,”postId”:”a3d1032a-3fa1-4cb1-a251-9287bf7159cf”}]”,”postagens”:[{“timestamp”:”2023-07-06T06:49:29.272Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-06 08:49:29+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Hrw, russi e ucraini hanno usato munizioni a grappolo”,”content”:”

\”Sia l’esercito russo che quello ucraino hanno utilizzato munizioni a grappolo che hanno causato morti e feriti gravi tra i civili. Lo scrive oggi Human rights watch sul suo sito pubblicando i risultati di una nuova analisi. \”Entrambe le parti dovrebbero immediatamente smettere di usare munizioni a grappolo e non cercare di ottenere più di queste armi indiscriminate. Gli Stati Uniti non dovrebbero trasferire munizioni a grappolo in Ucraina\”. \”Le munizioni a grappolo utilizzate da Russia e Ucraina stanno uccidendo civili ora e continueranno a farlo per molti anni\”, ha affermato Mary Wareham , direttore ad interim delle armi presso Hrw.

“,”postId”:”49a91ede-77b3-41fe-b550-845b08bc892c”},{“timestamp”:”2023-07-06T06:12:26.030Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-06 08:12:26+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Medvedev, ‘cocaina alla Casa Bianca forse destinata a Kiev'”,”content”:”

Il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, ha commentato il ritrovamento di cocaina alla Casa Bianca, suggerendo che la sostanza stupefacente potrebbe essere destinata alle autorità di Kiev. \”Alla Casa Bianca è stata trovata cocaina. Sembra che, invece degli F-16, sia stato preparato un sedativo per il ragazzino di Kiev…\”, ha scritto su Twitter in inglese.

“,”postId”:”d00d8f97-23c8-4101-8fb9-5558d1f448fe”},{“timestamp”:”2023-07-06T06:03:02.525Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-06 08:03:02+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Giordano: morte Amelina colpo a comunità scrittori”,”content”:”

Si e’ aperto con un omaggio alla scrittrice ucraina Victoria Amelina l’intervento dello scrittore Premio Strega Paolo Giordano alla seconda serata del Letterature Festival Internazionale di Roma. La trentasettenne scrittrice, madre di un figlio di 11, e’ rimasta vittima di un attentato nella citta’ di Kramatorsk. \”Oggi (ieri per chi legge, ndr) a Leopoli – ha ricordato Giordano – si sono tenuti i suoi funerali. Il bombardamento in cui e’ morta Victoria e’ stato





rivendicato dalla Federazione Russa come attacco a un obiettivo strategico militare: e’ stato colpito un ristorante, sono state uccise persone mediamente ventenni, tra cui due gemelle di 14 anni\”. \”La morte di Amelina – ha concluso Giordano, prima di leggere il racconto inedito scritto per il festival – e’ l’atto di questa guerra che maggiormente colpisce la comunita’ degli scrittori, dei traduttori e dei giornalisti\”.





Giordano ha poi indagato il tema della memoria scelto per questa edizione del festival in omaggio al centenario dalla nascita di Italo Calvino con un racconto intitolato \”Turisti per sempre\”.



”,”postId”:”a28e6a0f-7cd5-41ba-8c76-c25fbc7a1a72″},{“timestamp”:”2023-07-06T05:47:43.795Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-06 07:47:43+0200″,”altBackground”:false,”title”:” Zelensky: \”avrei voluto iniziare controffensiva prima\””,”content”:”

\”Avrei voluto che la nostra controffensiva fosse iniziata molto prima\” perché, ritardandola, \”una parte più grande del nostro territorio sarebbe stata minata\” e inoltre avremmo dato \”al nostro nemico il tempo e la possibilità di piazzare più mine e preparare le sue linee difensive\”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista alla Cnn. Il leader ucraino ha ammesso che la controffensiva delle forze ucraine è stata \”rallentata\” dalle difese russe, aggiungendo che desiderava che le consegne di armi occidentali permettessero che iniziasse \”molto prima\”. Secondo Zelensky, i militari ucraini in alcune zone del Paese non possono \”nemmeno pensare di iniziare\” gli attacchi perché non hanno \”le armi necessarie\”.



”,”postId”:”5988b692-64e4-4d38-bb8c-9f951b03df51″},{“timestamp”:”2023-07-06T05:10:14.717Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-06 07:10:14+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Mosca: respinto tentativo di attacco nell’area di Kupyansk”,”content”:”

\”Le truppe ucraine hanno tentato un attacco nell’area di Kupyansk, ma sono state respinte e si sono ritirate subendo perdite\”. Lo ha detto alla Tass un portavoce dell’esercito russo. \”Nell’area vicino all’insediamento di Novoselovskoye – ha detto – il nemico ha cercato di attaccare le nostre forze, che hanno però neutralizzato l’assalto costringendo i soldati ucraini a ritirarsi\”.

“,”postId”:”7292614e-aaa5-4b5e-aafe-567dab3c5cce”},{“timestamp”:”2023-07-06T04:51:40.949Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-06 06:51:40+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Zelensky annuncia \”conseguenze\” dopo il raid a Leopoli e condivide il video degli edifici distrutti”,”social”:{“socialType”:”twitter”,”src”:”https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1676809627705417730″,”content”:”https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1676809627705417730″,”cookieAllowed”:true},”postId”:”9a0fb8a1-5481-44c0-bb0d-9b4966df346d”},{“timestamp”:”2023-07-06T04:50:37.076Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-06 06:50:37+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Zelensky: \”risposta tangibile\” dopo raid a Leopoli”,”content”:”

Ci saranno \”conseguenze\” dopo il raid notturno delle forze russe sulla città di Leopoli. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video postato su Telegram dove ha annunciato una \”risposta tangibile al nemico\”. \”Sfortunatamente – ha aggiunto mostrando le foto degli edifici distrutti – ci sono morti e feriti\”.



”,”postId”:”b92cdf62-0808-4692-9ee6-330dbb529e45″},{“timestamp”:”2023-07-06T04:30:59.917Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-06 06:30:59+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Esplosioni a Lvon, nella regione di Ternopol “,”content”:”

Diverse esplosioni sono state udite nella città ucraina di Lvov e nella regione di Ternopol. Lo riferisce la Tass citando il canale televisivo TSN, secondo cui le autorità locali spiegano le esplosioni con l’azionamento dei sistemi di difesa aerea. All’inizio della giornata sono stati emessi avvisi di raid aereo in tutte le regioni ucraine.

“,”postId”:”47fdd4c4-35b3-47d2-80f4-47d154f1c7e2″},{“timestamp”:”2023-07-06T04:30:36.053Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-06 06:30:36+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Attacco missilistico a Leopoli, tre morti”,”content”:”

Tre persone sono morte dopo che un missile ha colpito un condominio nella città fi Leopoli, nell’Ucraina occidentale. \”Già tre morti\”, ha scritto su Telegram il sindaco Andriy Sadovyi dopo un attacco missilistico a centinaia di chilometri dal fronte dei combattimenti tra truppe ucraine e russe.

“,”postId”:”e072f223-dc34-445c-b2b5-6339c9f53ec3″}]}”query=”{“live”:true,”config-name”:”LIVEBLOG_CONTAINER_WIDGET”,”liveblogId”,”6b290ada-9131-4d1c-acff-f14ac8b44446″,”tenant”:tg24″,”page”:1 } ‘>