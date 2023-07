O ex-embaixador da Itália na Bélgica revela quem está por trás dos artigos pró-Rússia: “Eu sou Hypatia” – Corriere.it

Eu tenho escrito Muitos artigos sob o pseudônimo de Hypatiapara”.

Saída literária e política da Elena Basileex-embaixador da Itália na Bélgica, se aposentou em 1º de junho, quarta-feira, 5 de julho fato cotidiano Ele assinou o artigo com seu nome verdadeiro «Posição de Kiev põe em perigo todos os ucranianos» No qual ele contestou as declarações do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba A Oito e meia Na A7 argumentando que «Não há ameaça para a Europa E não haveria invasão se seu governo defendesse um caminho para seu povo que pudesse ser facilmente negociado com a Rússia e os Estados Unidos. E que «com estadistas preocupados com o seu povo, a Ucrânia não será um país falido, artificialmente mantido vivo pelo Ocidente, arruinado, matando 250.000 muito jovens (aproximadamente) e prestes a cometer outro massacre. De acordo com a vontade da OTAN ».

“O ex-embaixador da Itália na Suécia e na Bélgica nos explica Acabamento perfeito para serviços russos em nossos diplomatas no exterior» ele comenta no Twitter Marco Tradash, ex-deputado Quem estiver interessado na revista de imprensa da Rádio Radicale «Stampa e System».

Daí a revelação de Elena Basile: “Escrevi muito sobre Fatto Quotidiano, Taradash deve ler e terá um novo ataque de bile”.

No jornal dirigido por Marco Travaglio, Manjericão Hipatia Assinadoentre outros: «22 perguntas sobre o massacre», Â «Ucrânia: Sem «Resistência»», «Ucranianos enviados para morrer» e “Diplomatas precisam conversar.”

O ponto feito em alguns dos comentários é válido Papel institucional coberto.

Diplomatica, ministro plenipotenciário, ex-embaixador na Suécia e na Bélgica, admitiu que escreveu artigos sobre desinformação e propaganda pró-russa sob um pseudônimo. assinatura de Hipátia. Está tudo bem em Farnesina? comentou David Caretta, correspondente de longa data da Radio Radical em Bruxelas.

O ex-embaixador rebate as acusações: ‘Porque mencionei o governo ucraniano. Estamos sob controle estrangeiro. Fui encaminhado aos cães de carga, linchado, tentando (em vão) me silenciar. Existem contatos entre os fanáticos neoliberais e os serviços ucranianos?

Marco Travaglio sorri com as acusações de publicidade: “Acho prestigioso que ele tenha escrito artigos deste calibre explicando o que todos os ex-embaixadores, generais e militares pensam. E se alguns psicopatas pensam que estão todos a serviço de Putin, não sei o que dizer.” , 250 mil jovens foram mortos, o que alguns dizem ser notícias falsas espalhadas pelos russos? • Desde que a guerra estourou, nenhum número fixo de mortos ucranianos foi dado. Não conheço os russos. E não acuso outros de receber dinheiro da Embaixada dos Estados Unidos. Apenas exponho os fatos. E Estou esperando alguém provar que está errado para mim. Em vez disso, as acusações mais caluniosas de pró-Putinismo vêm dos “fiadores”. Portanto, pergunto: Mark Milley, o comandante do Exército dos EUA, quando disse, acrescentando com pesar, que a Ucrânia não seria capaz de reocupar os territórios perdidos e que o conflito só poderia terminar com negociações, ele falou com Putin? E o Papa quando falou da “NATO latindo às portas da Rússia”? A “.

Farnesina relatou, em nota, que “o Dr. Basile não é mais funcionário do Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional, e não tem função dentro do departamento” e que “as manifestações públicas do Dr. Basile não são mais de forma alguma reflexivas do cargo do governo ou do Ministério das Relações Exteriores, e, portanto, se expressam em sua qualidade pessoal.” puro ».