Gênova – Sassuolo 2-1: comentários ao vivo

O Genoa pode esperar melhorar a sua classificação e se terminar bem o torneio poderá chegar ao lado esquerdo. Em vez disso, as estatísticas mostram que o Sassuolo venceu oito partidas da Série A contra o Gênova, com apenas Hellas Verona (nove) e Inter (10) tendo tido mais sucessos na Série A.13h19

No Génova há várias deserções, mas a dupla de Retegui e Gudmundsson regressa à linha de ataque. Na frente de Martinez estão os três zagueiros de Fogliaco, De Winter e Vazquez. Ele nem está se recuperando para ocupar a cadeira do Messias. Forma semelhante no Sassuolo, onde a defesa é composta por três jogadores: Erlich, Kumbula e Ferrari. Llorente no ataque com Pinamonti.14h18