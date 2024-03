Academia de Ciclismo Gazeta em Portugal: Percursos

Durante as semanas de ciclismo, a academia prevê organizar cinco passeios assistenciais e um passeio gratuito. Os ciclistas são divididos em dois grupos com percursos diferentes dependendo do seu nível de preparação, com pelo menos um ciclista conhecedor dos percursos e um veículo de apoio no final do percurso. Os percursos são elaborados pela mesma equipe que organiza o Giro d'Italia e são completos com mapa, horários, distâncias percorridas e altímetro. Durante a semana estão agendados pelo menos três encontros técnicos temáticos com o certificado onde falamos sobre passeios, condição desportiva, preparação e treino do ciclista e percurso do certificado.