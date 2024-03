Campeonato Mundial de MotoGP de 2024. Grande Prêmio do Catar. Marc Marquez primeiro na chuva, mas é treino livre! Eliminatórias adiadas para amanhã! [VIDEO e RISULTATI] – Motocicletas

Chuva à tarde e motoristas votaram a favor da mudança de plano: a virada para chegar ao segundo trecho foi adiada para amanhã de manhã 8 de março de 2024



paraO final da segunda ronda do Campeonato do Mundo de MotoGP na sexta-feira Antes de tudo lá… Marcos Márquez! Será – é – uma notícia importante Mas há um mas. Este é o “mas”: No final da segunda etapa da Moto3 no Circuito do Qatar começou Esta chovendo forte. Este é um facto raro, mesmo que às vezes chova no ameno inverno do Catar. A água na pista mudou os planos do MotoGP: em um entrevista Com os organizadores 60% dos pilotos Eles votaram pela troca de turnos para sábado. Portanto, o segundo turno na sexta-feira foi encurtado para 45 minutos de tempo livre. Chegando no segundo trimestre Será realizado em Sábado de manhã, Por sua vez 60 minutos. Para a segunda etapa, na sexta-feira, foi decidido que todos os pilotos teriam que fazer pelo menos oito voltas. A sessão foi muito insignificante e estava toda molhada. Brevemente, Pré-qualificações Foi adiado para amanhã às 11h40 (hora italiana).

Declarações dos motoristas sobre chuva e capacidade de dirigir em condições molhadas

éQuanto à chuva: esse era o problema Do efeito espelho Mas os pilotos conseguiram dar a volta, aparentemente, sem muitos problemas. Ele foi o primeiro a falar Alex Espargaró. O espanhol disse céu: “Foi uma escolha inteligente, já que nenhum dos pilotos rodou nesta grelha aqui no molhado desde 2018. Não se tratava de aderência, tratava-se de Compreendendo a visão: Minha opinião é que se chover aqui de novo Poderemos correr sem problemas. “É difícil entender o quão seco está: na minha opinião não há problema com a reflexão, que era o nosso medo”. George MartinXVIII e sucessor de Morbidelli (XVII) A céu“De tarde não me senti bem nem em termos de visão nem de aderência, por isso apenas fiz as voltas que tinha que fazer e fiquei nas boxes.”

Resultados

opara Primeiro lugar Marc Márquez de qualquer forma Sinal: 93 existe e é bom (no final do artigo vídeo Das quais Dirigindo no molhado). Atrás dele acabou Augusto Fernández Então o terceiro novamente Pedro Costa. Como mencionado anteriormente, esta foi uma rodada temporária e deve ser feita sem dar muita importância: a classificação final está abaixo.