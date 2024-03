Antonio Silva foi destituído do cargo de presidente da Federação Portuguesa

Presidente Jogos Aquáticos Europeus Antonio Silva Foi demitido do cargo de presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN) após uma investigação governamental de cinco meses sobre violações éticas, complicando a sua anterior campanha de reeleição nos Jogos Aquáticos Europeus.

No início desta semana, o Instituto Português da Juventude e Desporto ordenou à FPN a expulsão de Silva por transferir os direitos de propriedade intelectual de um projeto de segurança hídrica em seu nome para a FPN. marca Silva, “A Prova de Água – Sobrevivência e Prontidão Aquática”foi projetado para ministrar aulas de natação e treinar treinadores.

A decisão de 16 de janeiro veio menos de uma semana depois Jogos Aquáticos Europeus Decidiu não tomar nenhuma medida contra Silva por causa das informações fornecidas pelo informante Alexandre Jorge– Ex-Secretário da Assembleia Geral do Partido da Frente Popular, “Não há razão para duvidar da integridade do Sr. Silva como Presidente da Federação Europeia de Esportes Aquáticos ou como candidato ao cargo de Presidente da Federação Europeia de Esportes Aquáticos.”.

A Holanda e a Croácia estariam pressionando para que Silva continuasse seus esforços para ser reeleito como presidente Jogos Aquáticos Europeus Como único candidato, apesar da polêmica recente. No entanto, a lei europeia dos desportos aquáticos estipula que as nomeações para o cargo de Presidente sejam feitas apenas pela Federação “em que o candidato está sujeito à jurisdição”. As eleições estão marcadas para 27 de janeiro em Atenas, como parte da conferência anual do partido. Jogos Aquáticos Europeus.

“Estou feliz que a decisão tenha sido a favor da integridade.”Ele tem Jorge anunciou a Craig Lord.

Nunca foi um assunto pessoal. “Trata-se de fazer a coisa certa e garantir que todos que trabalham no esporte o façam com integridade, sigam as regras que se aplicam a todos e criem um ambiente saudável para os atletas e para aqueles que os apoiam”.

Silva foi eleito presidente da Federação Europeia de Esportes Aquáticos (então LEN) em fevereiro de 2022 com 96% dos votos entre 50 federações.