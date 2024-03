Fiorentina – Roma e De Rossi como Luis Enrique: não há aposentadoria e jogo fora de casa no mesmo dia – Forzaroma.info – Últimas notícias do futebol Roma – entrevistas, fotos e vídeos

A equipa não deixará Trigoria na véspera, mas partirá amanhã de manhã directamente para Florença: uma decisão inspirada na experiência do treinador espanhol no banco.

Drusso como Luís Henrique, Não apenas para ideias táticas, mas também para ideias organizacionais e logísticas. Segundo o jornal “La Repubblica”, a última inovação apresentada pelo treinador dos Giallorossi é cancelar o estágio antes do jogo contra ele. florentino amanhã. Portanto, a partida está marcada diretamente para amanhã de manhã de trigória, Retorne imediatamente após a partida. Resumindo, a viagem de volta é no mesmo dia. Uma decisão que teria sido muito apreciada por toda a equipa e assim – num período de grande movimento – teriam menos stress e mais tempo livre para estar com as suas famílias. De Rossi Me inspirei na gestão Luís Enrique No Roma, Iémen Desarmamento, desmobilização e reintegração Ele admitiu que está muito inspirado.