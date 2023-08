Di Maria esquece Juventus e brilha em Portugal: golos, Supertaça e festa

eu sou alegria maria depois da despedida Juventus E chegar ao Benfica. A formação rubro-negra venceu Supertaça de Portugal frente ao Portocom o ex-jogador da Juventus marcando O gol que abriu o jogo aos 61 min. A dobradinha foi assinada por Moisés, que consolidou a vantagem do time, comandado por Roger Schmidt.

A alegria de Di Maria após a vitória

Grande alegria para Di Maria, que partiu com o time no ônibus após a partida. Depois, no Instagram, manifestou a sua satisfação pelo troféu conquistado com o Benfica: “Estou feliz por começar o ano desta forma. Foi um jogo difícil. Mas merecemos o título. É por isso que trazemos o troféu para Lisboa. Venha para o Benfica.” Parabéns a toda a equipa pelo sacrifício e mentalidade vencedora. Continuamos a crescer.”





