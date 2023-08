Basquete, Itália e Sérvia 89-88 em amistoso

A Super Itália venceu a Sérvia por 89 a 88 no Campeonato da Acrópole, em Oaca, em Atenas. Assim, as vitórias sobre a Sérvia nas últimas quatro partidas entre oficiais e amistosos sobem para três: um número nada insignificante, considerando que os sérvios estão entre os favoritos para a Copa do Mundo em Manila (marcada para 25 de agosto). até 10 de setembro). Quinta-feira, a segunda partida da Azzurra contra a Grécia, que havia perdido ontem para a Sérvia por 71 a 64 na primeira partida da Tri-Campanha Grega.

palavras do treinador – Gianmarco Buzico mostra-se claramente satisfeito: “É um jogo amigável mas estamos muito contentes e orgulhosos por ter defrontado uma das equipas mais fortes da Europa e do Mundo. Apetece-me dar os parabéns às duas equipas. Ainda esta noite os veteranos foram decisivos e os jovens ajudaram nós muito”.

O espanhol está pegando fogo – O primeiro trimestre da marca sérvia. Os homens do treinador Pesic partem dos blocos com 5 duplos, liderados pelo perfeito Nikola Jović (2/2, 1/1, 1/1). Porcentagens muito altas que mandam a Azzurra até para -17 (28-11). No entanto, a Itália encontra forças para revidar graças à energia de Matteo Spagnolo, que foi anunciado hoje como novo jogador do Alba Berlin (ele encontrará seu companheiro de seleção Gabriel Procida na Alemanha). A Sérvia comete poucos erros e com a voz sussurrante de Marinkovic fecha o primeiro tempo 32-19. O segundo quarto abre com um sinal azul de 5-0 assinado por Datome e Severini (3) e Guduric fecha-o imediatamente, mas Spagnolo é irreprimível e com o capitão e Diouf constrói -6 (36-30) para um total de 11-4 desde os primeiros três minutos do segundo tempo. Mais uma vez, Diouf e Severini explodiram o banco da Azzurra com três hat-tricks e a Itália empatou (36-36). Graças a Milutinov, a Sérvia saiu de uma situação incômoda, até a chegada do trio Polonara. A primeira metade termina em 47-44 para a Sérvia.