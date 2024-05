Na Clínica San Giuseppe contamos com mais de 40 anos de experiência, profissionalismo e equipamentos avançados

largo. Experiência, profissionalismo e equipamentos avançados.

o Clínica San Giuseppe Há mais de 40 anos é uma verdadeira referência para a comunidade Vastu. O Centro de Diagnóstico Multidisciplinar está localizado na Via Madonna dell’Asilo nº 111, a poucos passos do Estádio de Aragona, e trata sistematicamente de Prevenção e saúderecorrendo a pessoal de saúde altamente qualificado e às mais recentes ferramentas de diagnóstico.

Desde 1978, ano em que foi fundada Dr. Remo SbaragliaA clínica coopera com Laboratório de MicroanáliseLocalizados em quartos contíguos: Ambos os edifícios são certificados e têm acordo com ASL 02 Lanciano-Vasto-ChietiE trabalhar lado a lado para garantir a mais alta qualidade de serviço.

No centro médico é possível solicitar exames de diagnóstico por imagem, análises clínicas, tratamentos de fisioterapia e terapia do movimento, consultas especializadas e serviços de medicina ocupacional.

Testes de diagnóstico

lá Diagnóstico por imagem É uma das especialidades da Clínica Médica San Giuseppe de Vasto.

Mamografias, raios X, ultrassonografias e tomografias dentárias (Dentalscan): Departamento de Radiologia, gerenciado por Dr. Massimo Savastano Garante um desempenho de alta qualidade, graças a equipamentos avançados, tecnologias digitais de máxima precisão e à especialização dos trabalhadores da área médica e de saúde.

O câncer de mama é uma das formas mais comuns de câncer em mulheres. Os avanços na pesquisa médica tornam cada vez mais realista a possibilidade de um diagnóstico precoce eficaz. Graças a isto, e graças aos avanços no tratamento, cada vez mais adaptado aos diferentes tipos de tumores, a taxa de mortalidade por cancro da mama está a diminuir em comparação com o passado.

Câncer de mama: quais exames de rastreamento são recomendados?

O diagnóstico precoce é essencial para a intervenção imediata numa forma de câncer e seu tratamento definitivo. Existem vários testes de triagem que toda mulher pode se submeter.

Aqui estão os mais importantes.

Exame das mamas: como é realizado?

Um exame de mama é um exame clínico da mama. Começa com o histórico médico completo da paciente (informações sobre possíveis cânceres na família, tratamentos hormonais, hábitos de vida, progressão menstrual e/ou menopausa) e depois continua com a palpação da mama pelo médico.

Este teste pode não ser suficiente para um diagnóstico precoce eficaz, mas é altamente recomendável realizar um exame regular das mamas a cada três anos para mulheres em idade reprodutiva e todos os anos para mulheres com mais de 40 anos.

Testes automatizados para diagnosticar câncer de mama

Os testes automatizados mais confiáveis ​​para o diagnóstico precoce do câncer de mama são:

• Tomografia computadorizada de mama

• Ultrassom

• Imagem de ressonância magnética

Recomenda-se também que estes testes sejam realizados a cada três anos durante a idade reprodutiva e geralmente anualmente para mulheres com mais de 40 anos; Este acompanhamento é especialmente importante para mulheres com histórico de câncer de mama na família, especialmente formas hereditárias (veja abaixo).

A mamografia é a ferramenta mais eficaz para o diagnóstico precoce, mas hoje também existem outras técnicas muito confiáveis. Um desses exames é o exame de Papanicolau, que, graças à coleta de células dos ductos lácteos, é capaz de identificar células com características pré-neoplásicas.

Análises clínicas

Os exames clínicos são realizados em Laboratório de ImprensaCentro especializado em análises clínicas básicas, microbiológicas, toxicológicas e alérgicas.

O prédio fica ao lado da Clínica Médica San Giuseppe, com a qual sempre colaborou.

Laboratório sob supervisão Dra. Maria Ângela Mariano Em colaboração com uma equipa de especialistas com décadas de experiência, utiliza ferramentas tecnicamente avançadas e um sistema informático de última geração: “Nosso laboratório possui máquinas de última geração, mas também uma equipe experiente, profissional e humana. Cada máquina, mesmo a de mais alto desempenho, requer um motorista qualificado para chegar à linha de chegada.”

O Good Working Group está empenhado em garantir os mais elevados níveis de precisão e exatidão, desde a fase de aceitação até à entrega do relatório, sem descurar o atendimento ao paciente, conforme exigido pelo Sistema de Gestão da Qualidade, para o qual Dra. Sabrina Di Silvio: “O paciente está no centro de todas as nossas operações. Acreditamos que hospitalidade, gentileza e sorrisos devem andar de mãos dadas com profissionalismo.”

O laboratório PRECI-LAB, certificado ISO 9001/2015 (SI CERT), opera de acordo com diretrizes nacionais e internacionais e adere a dois dos mais altos sistemas de qualidade externa: RANDOX (maior fornecedor mundial) e HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAREGGI, referência nacional . Fornecedor de testes de alergia

Nos últimos anos, a medicina laboratorial desenvolveu técnicas de precisão cada vez mais avançadas e o diagnóstico molecular passou a fazer parte da prática diária de laboratórios de excelência. São muitas as doenças que podem ser diagnosticadas com esta metodologia, principalmente neste período, as alergias cada vez mais difundidas (teste molecular ISAC).

Tratamentos

No Instituto de Fisioterapia e Reabilitação, gerido por Dr. Gennaro Mauroespecialistas com mais de 30 anos de experiência em tratamentos de fisioterapia e reabilitação, tanto manuais quanto robóticos, realizados com equipamentos médicos elétricos inovadores e de alta tecnologia.

Dentre as terapias instrumentais, destacam-se a parafina para edema, artrose e osteoartrite, a terapia Tikar utilizada em doenças traumáticas não cirúrgicas e em doenças osteoarticulares e de tecidos moles, e as ondas de choque extracorpóreas, com efeitos anti-inflamatórios e analgésicos.

Para o médico Gennaro Mauro: “O Grupo San Giuseppe atua na área de reabilitação no diagnóstico e tratamento de doenças ortopédicas, neurológicas, cardíacas, pulmonares, musculoesqueléticas.

Uma equipa de fisioterapeutas e especialistas em medicina física cuida do paciente desenvolvendo planos de tratamento personalizados que visam a recuperação funcional da incapacidade decorrente da patologia. Está equipado com equipamentos úteis (equipamentos de ondas de choque focais e multifocais) e intervém de forma multidisciplinar na implementação de planos de tratamento individuais.

Visitas especializadas

A clínica também está equipada com um aparelho Totalmente personalizado em Exames especializados: Alergia, cardiologia, cirurgia vascular, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, medicina física, flebite, gastroenterologia, neurocirurgia, dietética, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, ortopedia, psicologia Neurocirurgia e urologia.

Medicina no local de trabalho

setor Medicina Ocupacional Fornece serviços de suporte completos Empresas públicas e privadas Em todo o território nacional, com benefício de médicos qualificados e acesso a tudo o que é necessário para um acompanhamento completo da saúde.

Para maiores informações:

Ligue para a Clínica San Giuseppe em +39 087 3364973

Visitando o site:www.poliambulariosangiuseppevasto.it

Enviar um email: [email protected]

Política ambulatorial em San Giuseppe

Via Madonna del Acello, 111 – 66054 – Vasto (CH)