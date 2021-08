Cem mil sem sintomas que os testes não detectaram

Na Itália, segundo dados oficiais, 128 mil pessoas são positivas. Felizmente, apenas 3,1% foram hospitalizados. Na verdade, o número de pessoas infectadas é muito maior. É difícil fazer uma estimativa, se você olhar a experiência passada, pode-se supor que sejam pelo menos 200 mil, mas os alicerces que a sustentam não são sólidos.

Deixe-me ser claro, os especialistas são desequilibrados, exceto em dados agregados: formalmente em Itália O número de pessoas que superaram a infecção foi de 4,2 milhões, mas pelo menos duas vezes, cerca de 8-9 milhões, foram positivas, porque muitos não sabiam, não apresentaram sintomas e não foram interceptadas pelo swab. Essa proporção não declarada era muito maior no início da pandemia, depois diminuía gradualmente à medida que o rastreamento aumentava e o número de esfregaços realizados aumentava. Hoje, porém, o segmento de pessoas assintomáticas que não aparecem nos dados oficiais pode voltar a crescer, como relatou nos últimos dias o professor Roberto Cauda, ​​diretor de Doenças Infecciosas da Clínica Gemelli, em Roma (“em agosto c.” foi uma redução significativa nos testes realizados, desta forma não encontramos muitos positivos »). Mas também existem outras razões. A primeira é que existe uma porção de pessoas que não polinizar Quem teme uma espécie de “estigma social”.





“Eles podem ter sintomas leves, febre e tosse”, disse o professor Massimo Andreoni, chefe do departamento de doenças infecciosas da enfermaria Tor Vergata, em Roma. No entanto, eles evitam ir ao swab para não serem reconhecidos como aqueles que ingenuamente recusaram a vacina e depois tomaram Doença do coronavírus. Este tipo de pessoa se soma a muitas que, apesar de se certificarem de que estão há muito tempo em contato com o positivo, estão evitando o teste porque não querem aceitar ficar em quarentena ”. Por fim, há aqueles que realizam o antígeno e depois escapam do molecular ou, novamente, há aqueles que recorrem ao teste “faça você mesmo” mas, em caso de resultado positivo, não comunicam à autoridade sanitária . Todas essas pessoas caem nos profissionais conscientes que decidem, de forma imprudente, ficar nas sombras, arriscando por um lado o agravamento da doença e, por outro, fazendo com que o vírus se espalhe. “Mas então – diz Andreoni – existe todo um segmento da população infectado com o vírus assintomático, mas não sabe, e não sabe. Vamos começar com um fato: a variante delta tem um R com um zero entre 6 e 8, então a infecção é muito mais fácil até do que a variante inglesa. Ela se aplica principalmente aos jovens e aos muito jovens, mas na grande maioria dos casos, embora nem sempre, nessas faixas etárias não há sintomas ou são muito leves ”. dias, o Instituto Superior de Saúde verificou uma nova infecção entre todas as 4 pessoas com menos de 19 anos, mas quase certamente há muitas crianças dessa idade que foram infectadas e não sabem disso. problema, porque assim desenvolvem uma imunidade natural.

Do que ele está falando? Diversas pesquisas têm mostrado que a taxa de reinfecção – pessoas que se infectam depois que, nos meses anteriores, superaram a doença ou a própria infecção – é muito baixa. De acordo com um estudo publicado no JAMA em maio e realizado por sete pesquisadores (José Vitale, Nicola Momoli, Pierangelo Clerici, Massimo de Pascal, Isabella Evangelista, Marco C e Antonino Matson) que examinaram dados de alguns hospitais Lombard, “casos de re -infecções são raras ”, entre 1.579 pacientes, 230 dias, apenas 5 se infectaram novamente, a 0,31% .Outras pesquisas indicam que a proteção de anticorpos, por um ano, daqueles que venceram a infecção é muito alta, de 95%. Portanto, pode-se inferir trivialmente que as pessoas que não estão cientes dos sintomas são pessoas que não correrão mais o risco de se infectar neste outono. ”Mas a forte disseminação do vírus – alerta Andrioni – também aumenta a probabilidade de quem está em maior risco, os idosos 50 anos ou mais, infectando-se. Se eles são todos protegidos por SérumIsso não será um problema. Mas na Itália, ainda temos mais de 4 milhões de pessoas não vacinadas na década de 50 ”.