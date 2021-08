A prevenção é a arma mais eficaz que temos agora para derrotar o câncer. Uma alimentação saudável é um dos fatores que contribuem para reduzir o risco de doenças.

Na verdade, até três em cada dez tipos de câncer são causados ​​por nutrição inadequada. É o que dizem os especialistas, recomendando reduzir a ingestão de açúcares, gorduras e proteínas animais e aumentar as fibras vegetais.

Eles recomendam comer cinco porções diárias de frutas e vegetais de cores diferentes, a fim de obter todos os nutrientes necessários, massas, pão e grãos inteiros com leguminosas.

Todos esses são indicadores gerais agora conhecidos pela maioria das pessoas. Precisamente por esse motivo, veremos alguns alimentos que são especificamente creditados com propriedades anticâncer Conforme relatado por evidências científicas por AIRC (AIRC Foundation for Cancer Research).

No entanto, é bom lembrar que não há nenhum desses Permite que você tenha certeza absoluta de não ficar doente.

Não comer um ou mais dos chamados “superalimentos” regularmente é o que reduz muito o risco de câncer, especialmente se você se entrega a hábitos alimentares inadequados.

É essencial seguir uma dieta e um estilo de vida saudáveis ​​e equilibrados.

Aqui estão os alimentos que você precisa comer para prevenir o câncer de acordo com a ciência e um truque que você não pode mais acreditar

A soja, uma leguminosa, contém isoflavonas que reduzem o risco de câncer de mama e de próstata quando consumida regularmente desde a infância. Greenlight para leite de soja, tofu, feijão, farinha e missô.

Além disso, muitos especialistas associam o alto consumo japonês de algas, igualmente prevalente na culinária oriental, a uma menor incidência de alguns tipos de câncer.

Não se esqueça das sementes de linhaça, sardinha e salmão, alimentos ricos em ômega-3 que contribuem para o câncer e doenças cardiovasculares.

Finalmente, o alho e a cebola também descobriram propriedades anticancerígenas, assim como os cogumelos locais Plurutus ostreatus, É chamado de “orelha grande”.

Quais frutas e vegetais devem ser consumidos?

Como mencionado antes, os especialistas recomendam alternar entre diferentes tipos de frutas e vegetais. Estudo EPIC (Investigação Prospectiva Europeia sobre Cancro e Nutrição) que o risco de câncer de pulmão parece ser menor entre os fumantes que comem mais variedade.

Entre as frutas, as laranjas são as preferidas, graças ao rico teor de vitamina C, as uvas (que também têm propriedades benéficas para o coração), os frutos silvestres, principalmente os morangos e as framboesas.

As folhas verdes são ricas em ácido fólico, que protege o DNA de mutações cancerígenas. As espécies amarelo-laranja, como a abóbora, contêm carotenóides, que exercem um importante efeito antioxidante.

Por outro lado, o tomate contém licopeno, que pode proteger contra o câncer de próstata. Surpreendentemente, é melhor comer o molho.

O aquecimento do tomate com azeite, de facto, permite obter uma concentração mais elevada de licopeno.

Você deve comer alguns vegetais cinco vezes por semana

Todos os vegetais aos quais pertence o repolho, se consumidos pelo menos cinco vezes por semana, reduzem o risco de câncer de bexiga, mama, pulmão, próstata e intestino. Couve preta, couve branca, couve-de-bruxelas, couve-flor e couve-flor são apenas alguns exemplos de alimentos que muitas vezes deveriam estar na nossa mesa.

Aqui estão os alimentos para prevenir o câncer de acordo com a ciência e um truque que você não pode mais acreditar sobre a beterraba, que muitas vezes são atribuídos a propriedades que nunca foram refletidas na comunidade científica.

A beterraba tem efeito anticancerígeno?

A Associação Italiana de Oncologia Médica refutou o mito generalizado De acordo com o suco de beterraba tem um efeito anticancerígeno.

Atualmente, nenhum estudo demonstrou que esse vegetal, de alguma forma, seja capaz de proteger o homem de tumores ou retardar o crescimento de células cancerosas.