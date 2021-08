Veja como tomar 300 UI de vitamina D por dia para prevenir este tumor perigoso

Durante o verão, é provável que alguém tenha ouvido falar da vitamina D. Este termo se refere a várias moléculas (vitamina D1, D2, D3, D4 e D5) que desempenham um papel essencial em nossos ossos e cuja produção está intimamente relacionada à exposição à luz solar. Na verdade, estar ao sol permite que o colesterol seja convertido em vitamina D. Para a síntese adequada da vitamina D, a exposição ao sol deve durar entre 5 e 30 minutos, principalmente entre 10:00 e 15:00 (dependendo da estação e da latitude), todos os dias ou pelo menos duas vezes por semana.

A vitamina D pode ser obtida em parte da dieta. Os produtos lácteos, como o queijo, contêm vitamina D e seu metabólito 25 (OH) D. Fontes adicionais que produzem vitamina D naturalmente incluem peixes gordurosos, como salmão, óleo de fígado de bacalhau, truta, atum, sardinha, ovos e cogumelos. A vitamina D adicional também pode ser ingerida na forma sintética, na forma de óleo ou cápsulas.

Como mencionado acima, a vitamina D desempenha um papel importante na calcificação óssea. Por esse motivo, por exemplo, é prescrito para mulheres na pós-menopausa com risco de desenvolver osteoporose. A osteoporose é uma doença que torna os ossos frágeis propensos a fraturas devido à rápida perda de cálcio. Esta condição também pode ser agravada por alimentos ou bebidas Algumas bebidas populares. Veja como tomar 300 UI de vitamina D por dia para ajudar a prevenir esse tumor perigoso.

Câncer de cólon e reto e pólipos

O câncer colorretal é um dos tipos de câncer mais comuns e perigosos. É uma proliferação descontrolada de células na parte terminal do intestino. Ocorre inicialmente com algumas formas pré-cancerosas, chamadas pólipos, que podem então se tornar tumores malignos. É um tumor oculto, porque não dá sintomas óbvios e, se diagnosticado, já se espalhou geralmente com várias metástases. É por isso que é importante ter ferramentas de rastreamento populacional para identificar os pacientes em tempo hábil.

Veja como tomar 300 UI de vitamina D por dia para ajudar a prevenir este tumor perigoso

Em um estudo recente (Kim H et al, 2021), os pesquisadores descobriram que o aumento da ingestão de vitamina D, principalmente de fontes alimentares, pode ajudar a proteger contra o desenvolvimento de câncer colorretal juvenil ou tumores de cólon. O estudo cobre um total de 94.205 mulheres com idades entre 25 e 42. Foi descoberto que uma ingestão de pelo menos 300 UI de vitamina D (aproximadamente a quantidade encontrada em uma porção de salmão) reduziu o risco de câncer colorretal em crianças em quase 50%.

Curiosamente, os pesquisadores não encontraram uma associação significativa entre a ingestão total de vitamina D e o risco de câncer colorretal diagnosticado após os 50 anos. Ainda não fomos capazes de explicar essa discrepância e mais estudos são necessários.