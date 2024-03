Surpresas de Páscoa no Museu da Ciência – No Museu Eventos e atividades para crianças em Milão

para Giovanna Maria Fagnani

Para onde ir no fim de semana de Páscoa? Em Marte. Ou navegue em uma caravela usando uma bússola e estrelas para manter a direção. E novamente debaixo d'água para participar de um safári inusitado. Para tornar as suas férias de Páscoa repletas de aventura, o Museu da Ciência oferece horários alargados e muitas atividades interativas, demonstrando milhares de variações da ciência e da tecnologia nas nossas vidas. Por exemplo, no laboratório da Base de Marte, que reproduz um assentamento humano no Planeta Vermelho, crianças com 11 anos ou mais participam de um jogo de RPG e se colocam à prova para garantir a sobrevivência de toda a tripulação. A atividade foi agendada De sábado, 30, até segunda-feira, 1º de abril, às 11h, 14h e 16h30. Para crianças dos 3 aos 6 anos, os horários são quinta-feira dia 28 e sexta-feira dia 29, às 11h30, 14h00 e 17h00, devendo encontrar-se no “dock” de onde parte o cruzeiro Adventures on Board. Aqui os espera uma velha caravela, mas não há serviço de quartos: os mais novos vão vestir-se com roupas de tripulação e aprenderão a usar as ferramentas de bordo para atravessar o oceano. Navegação que de repente será revigorada pelo mar tempestuoso e pelas travessuras dos ratos na cozinha. Mas brincar com a ciência também significa tentar fazer sorvete, usar monitores de realidade virtual e descobrir as máquinas de Leonardo. Algumas atividades devem ser reservadas online. Programa completo em Museoscienza.org.