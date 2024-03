Testemunho remoto de doença após visita televisiva: um paradoxo que precisa ser resolvido

O sucesso ou o fracasso da digitalização resume-se ao que, à primeira vista, parecem ser apenas pequenas coisas: entre elas, por exemplo, o facto de Visita televisiva Qual A prescrição médica ou analítica pode ser produzida através da prescrição imaterial E até mesmo um um relatórioVocê não tem permissão para preparar um atestado eletrônico de doença. Um paradoxo a superar.

Telemedicina: O valor jurídico de uma visita remota

lá Telemedicina Representa uma fronteira inovadora nos cuidados de saúde, prometendo acessibilidade e conveniência, mas levantando questões sobre a avaliação clínica remota e a validade legal dos certificados de doença. Os médicos são desafiados a desenvolver novas competências de comunicação e observação para captar sinais e sintomas através de um ecrã, ao mesmo tempo que enfrentam desafios legais e éticos significativos para garantir a privacidade e a segurança dos dados de saúde.

nesse contexto, O valor jurídico da televisão assume um papel decisivoCom a necessidade de equilibrar a inovação tecnológica com o “fator humano” necessário na direção e gestão dos processos tecnológicos. “A telemedicina não pode e não deve substituir a interação direta médico-paciente, mas antes servir como apoio à decisão clínica e gestão do sistema de saúde.”

Aparentemente, o Código de Ética não parece permitir que um “sic et simpliciter” obtenha um atestado de doença após uma visita televisiva..

Evolução da Telemedicina,Conferência Médicos e advogados se enfrentaram O desenvolvimento da telemedicina E seu impacto na prática médica, principalmente no que diz respeito… Atestados de doença. Eles apareceram Vários pontos críticos Com discussões muito estimulantes, principalmente sobre… Aspectos operacionais. lá certificado O médico também desenvolve com a introdução Telemedicina Este foi o tema principal da conferência organizada pelo Comitê de Saúde Digital da OMCEO Roma e pelo Comitê de Responsabilidade Médica e Sanitária da Ordem dos Advogados de Roma (na foto de Giorgio Mocchio), promovida pela Senadora Daniela Sprollini, e que foi realizada em 28 de fevereiro na Sala Zuccari do Palazzo Giustiniani, Sede da Presidência do Senado da República.

Em qualquer caso, o tema quente do desenvolvimento digital do SNS pode ser polémico em caso de problemas médico-legais, observa a advogada Leila Percibali, membro da Comissão de Responsabilidades Médicas de Roma e fiadora dos idosos na capital, Roma. .

Não há resposta da Ministra da Saúde aos pedidos de esclarecimentos

Já há vários meses, foi enviada uma carta da AiSDeT ao Ministro da Saúde, Orazio Schillaci, que combinava o “grito de dor” dos médicos digitais e a inconsistência do tratamento. Visita televisiva O que, por um lado, A prescrição médica ou analítica pode ser criada através da prescrição imaterial E também Um um relatórioPor outro lado, Você não tem permissão para preparar um atestado eletrônico de doença.

Além de, O “atestado de doença eletrónico” fora do INPS não tem valor jurídicoSe for necessário documentar a doença Para seguros ou fins médicos legais Devemos ser Papel ou digital, neste caso assinado digitalmente De acordo com indicadores legais.

ISDT não recebeu qualquer resposta do ministro nem do Ministério da Saúde. segundo Diretrizes para telemedicina Publicado no Diário Oficial Ao final dos programas de televisão, o especialista deverá se comprometer com a elaboração de uma reportagem.

E chegamos a Médico da família. Por lei, o diagnóstico e o prognóstico devem constar do laudo. mas O especialista não pode incluí-lo no atestado eletrônico de doençaque segundo Lei de Bruneta Quem criou, deve produzi-lo Somente depois de verificar pessoalmente Pelo médico.

O dilema dos graus de distância

“É abordado o dilema dos perfis de responsabilidade administrativa e das diferentes interpretações jurídicas sobre a fé distintiva dos certificados remotos. É essencial uma abordagem equilibrada que garanta a eficácia, a ética e a conformidade legal na emissão de certificados de doença remotos, talvez guiada por uma intervenção regulamentar que defina claramente as circunstâncias e disposições sob as quais um certificado válido pode ser emitido.” Mesmo remotamente.” Gianmarco PoliProfessor de Direito Processual Administrativo da Universidade Luis Guido Carli.

Os documentos examinados destacam como A telemedicina está enraizada É usado com sucesso na Itália, como evidenciado por Plataforma doctorCOVID para a região do Láciousado durante a pandemia de Covid-19.

“No entanto, o sistema INPS para certificação remota de patologia e uso de inteligência artificial ainda apresenta limitações na avaliação clínica, bem como questões tecnológicas, riscos de fraude e preocupações com privacidade, mas Não há barreiras para a implementação de métodos de televisita além de um simples telefonema“, concluiu Roberto De Simone, ex-médico legista do INPS, Unidade Antiterrorismo do Tribunal de Roma.

Patrick Rossi, Supervisor Central de Saúde do INAIL, explica como a organização está a fazer avanços gigantescos na gestão de certificados digitais. No INAIL, por exemplo, passou a ser possível autenticar “através de documentos”, aceitando para avaliação um documento submetido digitalmente pelo requerente.

A constatação de que o processo digital é hoje um processo cada vez mais ativo e indispensável faz com que a organização esteja lentamente a rever a parte “presente” e a aumentar cada vez mais a parte “remota”.

A prática médica na era da telemedicina

A pergunta que nos fazemos é: Se houver problemas (legais, técnicos, clínicos, regulatórios,

moral e político) não pode ser superado na adaptação da nossa prática médica à idade

Aumentando a digitalização. E nos perguntamos Se a política estiver ativamente tentando enfrentá-lo e superá-lo.

Traduzido na prática comum, o atestado “documental” permitirá ao médico de família emitir um atestado de doença eletrónico Para um paciente, por exemplo, que recebeu alta após uma pequena cirurgia em um estabelecimento privado (que lembramos hoje, não pode emitir atestado médico eletrônico).

Hoje, como consta claramente no site do INPS, “o atestado de doença eletrónico pode ser emitido pelo médico assistente, que o enviará por via eletrónica ao INPS. O trabalhador deve comunicar imediatamente ao empregador a sua ausência e o endereço correto de contacto durante o evento de doença”. , conforme estipulado no seu contrato de trabalho.” (…) Na impossibilidade de acesso remoto ao serviço, o médico pode emitir o atestado em papel, devendo o trabalhador enviar uma cópia do atestado à sua empresa e, se segurado pelo INPS, o original à instituição de segurança social no prazo de dois dias a contar da data da sua emissão.”

Seria uma zombaria ao cidadão, que teria que enviar por carta registrada todas as certidões escritas em papel após uma visita televisiva.

O engenheiro Rafael Naudi Ele explicou como Não há problemas tecnológicos e a integração entre as plataformas pode facilitar muito o processo de emissão remota de certificados para médicos credenciados, A capacidade de completar todos os aspectos burocráticos do processo de forma quase automática, cabendo apenas ao médico entrar e diagnosticar, e isso Se ao menos as diferentes plataformas usassem uma linguagem comum.

Opiniões sindicais

Eles expressaram sua opinião Representantes do Sindicato dos Médicos de Família, Pierluigi BartolettiSecretário Nacional Adjunto do Sindicato dos Médicos Italianos

Medicina Geral Giuseppe LannaVice-Presidente do Sindicato Nacional Independente dos Médicos Italianos, SNAMI Lazio e Marina PaceVice-Secretário da Associação Médica Italiana SMI Lazio.

Propostas

Todos concordam que é um anacronismo excluir a televisão da televisão

Certificação remota, principalmente para doenças que não podem ser “diagnosticadas” através de consulta, por exemplo enxaqueca, gastroenterite, tontura, hipertermia e muito mais.

Algumas sugestões surgiram:

A certificação eletrônica de doenças após teleconsulta, conforme consta nas indicações para o uso da telemedicina publicadas no Diário Oficial, deverá ser avaliada de acordo com a opinião “inquestionável” do médico, conforme definida no Diário Oficial;

Além disso, deverá ser possível elaborar um atestado de doença eletrónico para todos os médicos regularmente inscritos em associações profissionais e autorizados a exercer, a fim de evitar sobrecargas desnecessárias para os médicos de família e burocracias desnecessárias para o cidadão;

Foi expressa a hipótese de que para um diagnóstico de um ou dois dias a autocertificação do trabalhador pode ser suficiente;

O INPS e as receitas não físicas devem ser alteradas: em primeiro lugar, hoje exigem apenas a visita pessoal ou domiciliar, excluindo a televisita, o que expõe à acusação o médico que passa a receita eletrônica após a televisita, o que já é possível hoje. e falso testemunho;

A partir de hoje o preenchimento dos formulários deverá ser facilitado, sendo claro na opinião dos médicos de família que se tem seguido a lógica burocrática e não a lógica clínica na elaboração dos formulários digitais a preencher no portal do INPS;

O depoimento remoto “por meio de documentos” deverá ser possível, mediante autenticação de depoimento de outro profissional produzido pelo paciente.

Por fim, é necessário esclarecer o Código de Ética do FNOMCEO sobre este tema “quente”.

Conclusões

é necessário Diálogo construtivo entre profissionais, instituições e legisladorese compromisso compartilhado com isso Estabeleça diretrizes claras e protocolos seguros, essencial para navegar nestas águas incertas. Isso deve ser verificado A telemedicina não só é possível, como se torna uma mais-valia para a saúde pública.