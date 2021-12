Ciência, saúde e palavras sem sentido

nNão sei se tenho razão em lembrar que as epidemias acompanharam e acompanharão a história da sociedade humana. Afinal, somos reservas de alimentos para muitos organismos. No entanto, esses detalhes parecem desaparecer quando se trata desta última epidemia que é, segundo muitos, uma invenção.

Não sei se aqueles que atribuem um valor engraçado a Covid argumentam que os espanhóis também foram uma invenção. ou a praga. ou cólera. Talvez eles os considerem pestes reais, não por causa de seus efeitos sobre os cadáveres, mas porque Bill Gates ainda não havia nascido, embora um grande banqueiro na época dos espanhóis estivesse em voga, John Pierpont Morgan, que teria sido capaz de ensinar bonde lições para todo o mundo Bill Gates. Assim, não tendo ainda nascido as formidáveis ​​elites, estes Illuminati do capitalismo moderno, na época dos espanhóis não tinham condições de resolver as grandes conspirações de que hoje somos vítimas.

Bons tempos em que não havia conspirações e nenhum sistema de saúde forte e complexo!

A assistência à saúde, na época das verdadeiras epidemias, era na verdade um sistema de quartéis, com conhecimento científico limitado (certamente o que existia na época) e poucos instrumentos farmacológicos. As Big Pharmas não nasceram assim, e por mais motivos, as pessoas viviam e morriam (muito antes disso) sem serem envenenadas por comprimidos ou contaminadas por vacinas. Na verdade, lembro-me de tia Lee, que nasceu naquela época de ouro, teve poliomielite transformando sua perna direita em um palito de dente e que a mãe de minha mãe, uma família pobre de Gudicina, perdeu três filhos em nove, com uma contribuição de pneumonia e infecção meninges; A mãe do meu pai tinha treze filhos, todos nasceram vivos e em idade fértil (o alvo genético não é descurado), mas ela morava no campo, a alimentação era melhor e ela era muito boa. Também pode depender de cromossomos.

Houve aqueles que tiveram sucesso, mas houve aqueles que se saíram mal. Havia quem precisasse de medicação e outros menos. isso é vida.

Pouco a pouco as coisas mudaram: em 1899, após experimentos (os primeiros), a Bayer introduziu a aspirina no mercado, em 1928 Fleming abriu caminho para os antibióticos e em 1951 foram lançadas as bases para a pílula anticoncepcional (em 1963 na América emprega mais de dois milhões de mulheres.

Os produtos farmacêuticos estão aumentando devido à crescente demanda por eles: Os acionistas, no que serão as grandes empresas farmacêuticas, são pessoas que usam aspirina e antibióticos e querem fazer sexo sem ter filhos. Todos nós aumentamos a receita da Big Pharma quando pegamos paracetamol, Tavor, Valium, Okay e companhia.

A Lei 883, de 23 de dezembro de 1978, não matou o Homem-Aranha, mas instituiu o Sistema Único de Saúde: foi este o ato fundador da ditadura da saúde?

A maioria dos italianos que utilizaram o SUS durante a vida se sentiu vulnerável à ditadura ao entrar no pronto-socorro, ao tomar comprimidos para a pressão arterial? Ele decidiu de forma democrática com seu cirurgião como intervir na válvula cardíaca?

Os milhões de homens que tomaram Viagra o fizeram sob a ameaça das armas da Pfizer? Ou eles viam o NHS como uma oportunidade que a maioria da população mundial invejaria? Acho que sentiram que foi uma conquista essencial para todos os que pagam impostos, como um lugar onde confiamos a vida a tantos profissionais que realizam um trabalho muito complexo.

Eu uso medicamentos menos agressivos (alternativos) para manutenção mínima do corpo. Mas quando arranco um dente, ouço a alegação de que devo tomar antibióticos. Não sofro com um ato ditatorial: mudo o comportamento com base no risco.

As 50 maiores grandes farmacêuticas do mundo, com faturamento de US $ 851 bilhões em 2020. A primeira é a J&J e a segunda é a Roche. No ano anterior, as receitas das 5 maiores empresas de petróleo totalizaram US $ 2,662 bilhões. Três vezes o faturamento da Big Pharma. Por décadas, as empresas de petróleo pagaram a jornalistas e cientistas para apoiar a negação ambiental. Mas a grande maioria da comunidade científica entende que a mudança climática existe e não se curvou às grandes empresas de petróleo. A ciência está equipada com métodos, verificações, comparação de dados e a possibilidade de repetir experimentos. É muito mais seguro do que igrejas, bruxas e sonhadores (todas as coisas boas, exceto para emergências). Isso poderia melhorar, é claro.

Claro, pode piorar.

Mas só se a sociedade que ele expressa enlouquecer. Só se prevalecer a irracionalidade, que coleta palavras sem sentido. Como uma ditadura saudável …

