Sem analgésicos antes da injeção e possíveis efeitos – Corriere.it

O Instituto Superior de Saúde publica um guia para pais que desejam vacinar seus filhos pequenos. Riscos de doenças, crianças testadas até agora, o que fazer antes e depois da vacinação

Complicações, analgésicos, reações: do Instituto Superior de Saúde, por ocasião da inauguração Campanha de vacinação para crianças de 5 a 11 anosConselhos dos pais sobre como seguir em frente e tentar viver a mudança sem preocupações. A vacinação das crianças começará no dia 16 de dezembro.

Relação risco-benefício ponto de vista de especialista, Recomendar uma vacina para crianças, que: Embora em menor grau do que em adultos, mesmo na infância, a infecção pelo SARS-CoV-2 pode apresentar riscos à saúde, na medida em que Cerca de 6 em 1.000 crianças são hospitalizadas e cerca de 1 em 7.000 estão em cuidados intensivos. Mesmo nos casos (e felizmente são a grande maioria) em que a infecção prossegue de forma quase totalmente assintomática, surgem complicações como Síndrome inflamatória múltipla (uma doença rara, mas grave que afeta muitos órgãos ao mesmo tempo) e a chamada `long covidE esse é o surgimento de efeitos indesejados depois de um tempo, como lemos na análise da Estação Espacial Internacional publicada hoje no site.

efeitos negativos Tal como acontece com todos os medicamentos e vacinas, mesmo aqueles desenvolvidos contra a Covid existente risco de efeitos colaterais. segurança da vacina covid Eles são monitorados constantemente por agências regulatórias em todo o mundo e, mesmo para os grupos mais jovens, o risco de eventos adversos graves é muito raro. O risco de eventos adversos deve ser comparado com o risco de incorrer nas consequências da infecção e, com base nisso, a relação risco-benefício é calculada pelos órgãos reguladores. A Agência Reguladora de Medicamentos Europeia (EMMA) concluiu que o equilíbrio entre benefícios e riscos também é positivo para a faixa etária de 5 a 11 anos. READ É um confronto por dever dos professores - Corriere.it Tipo de vacina A vacina pediátrica aprovada pela EMA, Pfizer-Biontech’s, contém o mesmo ingrediente ativo que a vacina para adultos (vacina mRna). No caso do mais jovem de Uma dose de cerca de um terço das outras. vacinação Ocorre em duas doses, com três semanas de intervalo.

dia de injeção Como agir, então, para que a criança viva com tranquilidade um momento tão delicado? Primeiro, Fale com a criança antes da vacinação para explicar bem o que está prestes a fazer; Relate quaisquer episódios alérgicos aos quais a criança possa ser exposta ao vacinador. Para evitar choque decorrente de desmaios durante a vacinação, a criança deve sentar-se ou deitar-se. E depois da vacina? Após a vacinação, você deverá aguardar 15-30 minutos “Sob observação antes de sair do posto de vacinação para monitorar a possível manifestação de reações alérgicas e, se necessário, poder intervir imediatamente”, explica o ISS. Quais são eles? Principais efeitos colaterais? Pode ocorrer no braço onde a injeção foi administrada Dor, vermelhidão e inchaço. Sintomas como Fadiga, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios, febre e náuseas. Esses sintomas são geralmente leves e remitem em um a dois dias. Em qualquer caso, não é recomendado dar analgésicos antes da vacinação para tentar prevenir quaisquer efeitos colaterais.

Quantas crianças foram testadas Uma objeção geralmente feita à vacina é que o número de crianças que participam de um programa de desenvolvimento de vacina clínica é muito pequeno para detectar riscos potenciais de miocardite relacionada à vacinação. Em indivíduos jovens (adolescentes e adultos jovens), isso foi relatado Aumento do risco de desenvolver miocardite e pericardite, que permanece muito baixo, cerca de 50 casos por milhão após duas doses. Além disso, na maioria dos casos, essas manifestações tiveram um curso completamente benigno. Em geral, as crianças mais novas têm menos probabilidade de desenvolver essas condições e nenhum caso foi relatado em ensaios clínicos. Informações de segurança disponíveis hoje Eles não estão limitados a 3000 crianças Quem recebeu a vacina como parte do ensaio clínico, mas também inclui Primeiros dados coletados em mais de 3 milhões de crianças de 5 a 11 anos que já foram vacinadas nos Estados Unidos.

Muitos pais temem que as vacinas enfraqueçam o sistema imunológico das crianças, mas especialistas dizem que o sistema imunológico das crianças é programado para responder a perigos potenciais desde o nascimento. A vacina Covid, como outras, ensina o sistema imunológico a reconhecer o agente infeccioso antes da exposição real, ajudando assim a fortalecê-lo.