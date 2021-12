Até que o frio se torne o inimigo

Coração no inverno, o frio pode se tornar um inimigo. Na verdade, com baixas temperaturas, várias doenças podem ocorrer. Especialmente em pessoas com pressão alta que tiveram eventos cardíacos (doença arterial coronariana, doença isquêmica do coração, doença das válvulas cardíacas) e que podem ter um agravamento de sua condição. E vamos lembrar que o frio requer um aumento do trabalho muscular para responder às necessidades do organismo. Vamos analisar as diferentes circunstâncias, mas o conselho para todos é se proteger e não se esquecer coração.

Doença isquêmica do coração

A doença isquêmica do coração, da angina ao ataque cardíaco, resulta do estreitamento das artérias coronárias que levam o sangue ao coração. Se você tiver que se esforçar e, portanto, precisar de mais oxigênio, as artérias coronárias estreitadas podem não ser capazes de transportar o suficiente. O mesmo vale para aqueles que tiveram problemas cerebrais, como um derrame ou um TIA (ataque isquêmico cerebral transitório). É melhor evitar viagens de mais de 1500m se você estiver voltando de um Isquemia cardíaca ou doença cerebral. O frio causa o estreitamento dos vasos sanguíneos arteriais, com o consequente aumento da pressão que pode causar danos ao coração e ao cérebro. Um estudo da Universidade de Manitoba em Winnipeg (Canadá) coordenado por James Tam e publicado no European Heart Journal mostrou que uma diminuição de 10 graus na temperatura está associada a um risco aumentado de desenvolvimentoAtaque cardíaco Cerca de 7%, com uma associação clara entre hipotermia e aumento do risco de ataque cardíaco.

Antonio Giuseppe Ributzi

Portanto, é necessária uma monitoração cuidadosa da pressão arterial e atenção especial ao tratamento prescrito. Em caso de climas muito frios, muito provavelmente, há necessidade de aumentar a dose dos anti-hipertensivos. Um estudo com cerca de 23.000 pessoas coordenado por Ling Yang do China Kadoorie Biobank Collaborative Group e publicado no European Heart Journal mostrou que para uma diminuição na temperatura externa de 10 graus, há um aumento na pressão sistólica (máxima) de mais de 6 mmHg com risco aumentado A incidência de doença cardiovascular é de aproximadamente 21%.

doenças valvulares

Mesmo aqueles com doença das válvulas cardíacas, especialmente se eles têm uma estenose, como estenose aórtica ou estenose da válvula mitral, devem prestar muita atenção aos resfriados graves. Na verdade, a interrupção do fluxo sanguíneo correto causada por danos às válvulas aumenta o trabalho do coração. Nesse caso, o aumento da frequência e da pressão induzidas pelo frio aumenta um estado de cansaço já básico, aumentando o risco de insuficiência cardíaca, uma condição na qual o coração é incapaz de compensar as necessidades de energia do corpo. Além disso, o dano da artéria coronária costuma ser adicionado ao dano da válvula na estenose aórtica. Também nestes casos, avaliar os danos nas válvulas e funções permite enfrentar o inverno sem riscos.

Na mesa

Outro fator importante a considerar é a nutrição. É importante notar que o arquivo aniversário E a véspera de Ano Novo (mas também almoços e jantares fartos, independentemente dos feriados) não é uma panacéia para todos os pacientes com hipertensão e doenças cardíacas. Tendo em vista que o sal na alimentação é um dos principais determinantes das crises hipertensivas. Prestar atenção ao que você come torna-se ainda mais importante no frio. Um conselho útil pode ser usar um esfigmomanômetro e, possivelmente, um oxímetro de pulso (com Doença do coronavírus Muitos aprenderam a usá-lo) para monitorar a quantidade de oxigênio no sangue. Além disso, complemente a embalagem do medicamento com um diurético de ação rápida e possivelmente um vasodilatador. É claro perguntar ao seu médico como e quando são usados. Outra precaução importante a tomar é cobrir-se bem quando sair de casa. Dê preferência a horários menos frios para se locomover. Na verdade, o frio, que causa vasoconstrição, pode desencadear ataques de angina de peito. Evite sair depois do almoço, quando o coração precisa enviar mais sangue ao estômago para ajudar na digestão. Nesse caso, adicionar um esforço extra para caminhar e ao mesmo tempo enfrentar o frio não é saudável.

nas montanhas

Se você quiser Passe o natal nas montanhasEspecialmente se você tiver uma doença cardíaca, deve tomar cuidado com a altitude e com o frio. Todos os fatores que podem prejudicar nosso coração. Na verdade, o ar mais alto, especialmente acima de 2.000 metros, contém menos oxigênio. Para compensar essa deficiência, nosso corpo aumenta o trabalho do coração, do sistema respiratório e da pressão arterial. Além disso, em MontanhaA capacidade de usar o oxigênio diminui. Assim, menos oxigênio está disponível e menos capacidade de usá-lo. É importante avaliar as características de nossos corpos. Um estudo publicado recentemente por Centro de Cardiologia Monzino a partir de Milão, coordenado pelo professor Bergiuseppe Agostoni e publicado na revista High Altitude Medicine and Biology mostrou que alto índice de massa corporal, um marcador de ganho de peso, idade avançada e sexo masculino são fatores associados à hipóxia (baixo oxigênio no sangue) e dificuldade respiratória ao escalando em grandes altitudes., especialmente durante o inverno.

Professor de Cardiologia da Universidade Católica de Roma