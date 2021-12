Nando Bagoncelli: “Disse sim porque acredito na ciência e honro a memória”

Presidente da Ipsos: “A vacinação é um gesto de respeito aos outros, mesmo aos que já não estão por perto”.

Desta vez, Nando Panyuncelli, presidente da Ipsos, não está do lado do pesquisador, mas do lado do destinatário da pesquisa. Igualmente confortável.

Sr. Presidente, como está as vacinas?



“Exatamente. Fiquei convencido e sem demora o mais rápido possível: a primeira dose no dia 26 de março, a segunda no dia 21 de junho e os dias até a terceira. Nenhuma hesitação na família, tanto que minha esposa, professora do ensino médio e portanto no contato diário com seus alunos, levava um pouco porque, como professora assistente da Cattolica em Milão, apesar de não me comunicar com os alunos por estar ocupado com aulas e exames à distância, fui chamado antes deles. acrescente que tendo dois filhos que moram em Londres e que não vemos há mais de um ano, fomos recebidos com alívio. Grande momento em que puderam ser vacinados, especialmente devido às formas questionáveis ​​como conseguiram controlar a epidemia em Great Grã-Bretanha… O mesmo alívio que senti quando minha sogra de 90 anos foi vacinada.

O que o levou, como cidadão, a vacinar?



“Quatro motivos. O primeiro, muito forte, é a confiança na ciência, na pesquisa e no setor farmacêutico. As empresas farmacêuticas agiram imediatamente, fazendo grandes investimentos e pesquisadores de primeira linha, a começar por muitos italianos, para encontrar vacinas em tão pouco tempo.” Se o aumento médio A expectativa de vida nas últimas décadas aumentou significativamente nos países ocidentais, isso também se deve ao progresso da pesquisa científica e farmacêutica. A Itália é líder na produção de medicamentos na Europa, com um faturamento de 34 bilhões de euros em 2019, antes da Covid: um setor distinto, mas apenas 11% dos italianos sabem que somos líderes europeus graças à ‘exportação também’. Outro motivo para confiar. ”

Chegamos a outras explicações.



«A segunda razão, e falo aqui de Bérgamo, é o dever da memória. Passamos por uma emergência aguda e como podemos esquecê-la? Quinze páginas de obituários no Liku todos os dias, enterros a cada 20 minutos e, em seguida, a imagem simbólica de 18 de março de 2020 de veículos militares carregando caixões. O passado não passa. A vacinação também é obrigatória por respeito àqueles que sofreram muito. O terceiro motivo diz respeito ao senso cívico, assunto muito discutido e é claro que é preciso pensar o equilíbrio entre direitos e deveres, e ressaltar que o cidadão não é o dono da liberdade absoluta porque seus direitos encontram um limite nesses direitos e deveres. Para outros, o direito à saúde é garantido a todos por nossa Constituição. Paralelamente à vacinação e às regras do trânsito, me pergunto o que aconteceria se uma parte da população, ainda que minoritária, se recusasse a usar semáforos nos cruzamentos. Imagine uma pessoa que não considera a proibição de prosseguir no sinal vermelho como uma garantia para si e para os outros, mas como uma ofensa, uma limitação de sua liberdade de proceder. Atribuir o direito de passar por um sinal vermelho poria em risco a sua segurança e a de outras pessoas. O mesmo acontece com quem é contra a vacinação. Porém, não esqueçamos que os não-fax são uma minoria, enquanto a maioria expressa algum tipo de controle social contra aqueles que não respeitam este dever; Gostaria que essa recusa fosse encontrada também em outras áreas da vida civil: por exemplo, evasão fiscal, lei de trânsito, violações de construção ».

O quarto, imaginamos, questiona a interdependência global.



“Vou ser franco: se todos se recusassem a vacinar seria uma tragédia, então opor-se a uma vacina é um luxo, um capricho que alguns só podem pagar graças ao fato de outros serem vacinados. É como o Marquês del Grillo, maravilhosamente interpretado de Alberto Sordi, que disse eu sei ‘eu, você não é nada (a expressão original era mais pesada)’. Mas você também precisa olhar para além das dimensões da Itália. Podemos abandonar a vacina, porque nascemos na parte afortunada do mundo, mas há países onde a proporção da população vacinada é impressionante: no Congo, apenas 0,16% recebeu pelo menos uma dose, no Chade 1,17% , Somália 3,6% e Nigéria 3,37% e posso continuar com outros países mais próximos de nós onde a participação não exceda 30%. Na Itália, a opinião pública está dividida sobre dar a vacina a crianças de 5 a 11 anos, mas se fizermos uma pesquisa no Afeganistão onde, como escreveu “Liko” nos últimos dias, 3 milhões e 200 mil crianças menores de cinco anos estão risco de desnutrição Você acha que a humanidade perdida à deriva se oporia a isso? Vamos tentar pensar: nasci no final dos anos cinquenta do século passado, recebi todas as vacinas, ninguém tinha problemas naquela época, nossos pais acreditavam na medicina e na ciência, e assim conseguimos erradicar doenças como varíola e poliomielite. Tudo isso agora é dado como certo. Mas nem todas as pessoas que não foram vacinadas contra Covid são consideradas sólidas e puras (ou não puras) não saturadas, não devemos fazer um pacote de todas as ervas. Há pessoas que não conseguem se vacinar por motivos de saúde e há pessoas que expressam dúvidas sobre a eficácia do medicamento e se preocupam com os possíveis efeitos adversos. Devemos levar esses medos sobre nossos ombros e tentar tranquilizá-los de que a única cura é uma vacina ”.

Nesse ínterim, precisamos ver os desenvolvimentos da variante Omicron.



“Nesse período, o monitoramento da Covid indica outro aumento de preocupações: primeiro no verão com a variante Delta e depois voltando, hoje com a Omicron. Atualmente 46% dos italianos acham que o pior já passou. Antes da variante sul-africana era 52- 53% e depois há 17% acham que o pior ainda está por vir. Quando fazemos a pergunta “Na sua opinião, quando vamos sair dessa situação?”, A resposta média da amostra, na última pesquisa de uma semana atrás, fala a cerca de 18 meses e meio. Isso significa que cerca de 48% dos italianos ainda estão vendo isso há muito tempo. Essa visão geral também deve nos levar a uma aceleração da corrida das vacinas, uma tendência que vemos com bons olhos. E uma afirmação de que a Itália está se saindo melhor do que outros países europeus e isso é uma fonte de orgulho nacional: como Angela Merkel recentemente nos lembrou disso, e dos resultados da campanha de vacinação E todas as outras ações que nos fizeram a princípio levantar as sobrancelhas de alguns arrogantes . ”

