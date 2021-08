O que é ciência cidadã?

a Ciência cidadã Ciência cidadã é uma atividade científica “participativa” que pode ser realizada por qualquer pessoa, independentemente da escola ou do currículo acadêmico. Na verdade, para conduzir suas pesquisas, os cientistas precisam de uma grande quantidade de dados e informações, que muitas vezes não podem coletar por conta própria. Desta forma, através de projetos específicos, recorrem a pessoas comuns que pedem a sua colaboração, como acontece com as campanhas de voluntariado. Um dos principais objetivos é envolver o público em geral na pesquisa.

225 voluntários para a chuva ácida. Em 1989, o termo ciência cidadã apareceu pela primeira vez no MIT Technology Review, novamente graças à Audubon Society. A organização queria envolver 225 voluntários de todo o país para criar um mapa que detectasse os níveis de chuva ácida. Os participantes tiveram que coletar amostras de gotas de chuva e enviá-las ao Audubon, que então as analisaria e publicaria os dados.

As origens da ciência cidadã remontam a 1900, quando a National Audubon Society dos Estados Unidos lançou uma campanha de censo de pássaros. De 14 de dezembro a 5 de janeiro de cada ano, os entusiastas da ornitologia, sob a orientação de um especialista, se reúnem em grupos e se envolvem na estatística, observando e classificando as diferentes espécies. A expedição continua sendo um dos eventos mais populares para os observadores de pássaros hoje.

Com a disseminação da Internet, das novas tecnologias digitais e, acima de tudo, do GPS, o fenômeno da ciência cidadã cresceu exponencialmente em popularidade. Para participar, normalmente basta usar um simples smartphone e seguir as instruções dos coordenadores, assim como ele fez. focar, Em colaboração com o biólogo marinho Ferdinando Puero e a Universidade de Salento, que lançou a campanha “Occhio alla medusa” para que seus leitores apreciem as espécies de medusas que são comercializadas a cada verão em nossos mares.

De águas-vivas a astronomia e sismologia. Os projetos de ciência cidadã cobrem uma infinidade de campos, da astronomia à sismologia, do monitoramento da poluição sonora à disseminação de doenças infecciosas. Um dos experimentos mais curiosos é chamado SETI @ home, e foi iniciado em 1999 pelo prestigioso Laboratório de Ciências Espaciais da Universidade de Berkeley, Califórnia. o objectivo? Rastreie as transmissões sem fio da inteligência extraterrestre.

Escrito por Massimo Manzo, extraído de Focus Questions and Answers, Focus Insert 346 (agosto de 20201).