Nutricionista ou Nutricionista Qual a diferença e qual a forma adequada às suas necessidades

Às vezes, esses dois números ficam confusos: aqui está a diferença entre um nutricionista e um nutricionista e o que eles fazem





À medida que o verão se aproxima, a vontade de usar aqueles shorts que compramos no verão passado aumenta cada vez mais e muitas pessoas querem iniciar uma nova jornada para perder alguns quilos extras.

Na verdade, uma maneira de se sentir bem consigo mesmo é melhorar e mudar sua dieta. Isso ocorre porque nos permite sentir-nos melhor conosco mesmos e permanecer saudáveis. É por isso que nestes casos é sempre recomendado procurar a opinião de especialistas. Porém, às vezes fica confuso e é por isso que queremos esclarecer Qual é a diferença entre um nutricionista e um nutricionista.

Nutricionista ou nutricionista, qual a diferença?

Por nutricionista entendemos o profissional que atua em relação às doenças que podem surgir relacionadas à nutrição. Para poder desempenhar esse papel É necessário obter graduação em medicina e cirurgia E alcançar Especialização em Ciência dos Alimentos. Esse profissional pode tratar diversas doenças relacionadas aos alimentos que ingerimos. Entre os mais comuns encontramos: Diabetes, distúrbios alimentares, obesidade e doenças gastrointestinais.

Então, quando você deve procurar um nutricionista? É altamente recomendável visitar este profissional quando você estiver lutando com alguma coisa Doenças crônicas relacionadas à nutrição. Além disso, pode ser apropriado utilizar seus serviços em casos de histórico familiar de problemas no sistema digestivo ou cardiovascular. Além disso, você pode recorrer a um nutricionista quando pretende desenvolver um plano nutricional baseado nas questões críticas que acabamos de mencionar (e, portanto, nas doenças e distúrbios relacionados à nutrição).

O nutricionista não precisa ser médico com formação em medicina. Na verdade, na maioria das vezes, é um biólogo que possui formação relacionada à nutrição ou disciplinas similares. Precisamente porque ele não é médico, Os nutricionistas não possuem as competências necessárias para tratar pacientes que sofrem de doenças crónicas relacionadas com a sua alimentação.. No entanto, ele é uma figura importante em termos de Educação nutricional. Na verdade, o seu papel é muito importante no controle do peso e na eliminação do estresse durante a alimentação. Na verdade, esse número é ideal para quem deseja mudar seus hábitos em favor de um estilo de vida mais saudável. O nutricionista é, na verdade, um personagem que trabalha principalmente com uma visão preventiva.